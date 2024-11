Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Daders geweld Amsterdam worden opgespoord en gestraft’, Tweede Kamer wil snel debat

De daders van het geweld gisteravond in Amsterdam tegen supporters van de Israëlische voetbalclub Maccabi Tel Aviv zullen worden opgespoord en gestraft. Dat zei justitieminister David van Weel vanmorgen. „We moeten ons doodschamen”, vindt de bewindsman. De Tweede Kamer wil snel in debat.

Van Weel wil er niet op vooruitlopen of hij eraan denkt om het snelrecht toe te passen als de verdachten in beeld komen. „Zover zijn we nog niet.” Premier Dick Schoof sprak zich na het geweld ook uit. Hij vindt „de antisemitische aanvallen volstrek onacceptabel”. Schoof is in Budapest, maar keert vooralsnog niet eerder naar Nederland terug.

Israëlische minister om Amsterdam naar Nederland

De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar reist naar aanleiding van de gebeurtenissen naar Nederland en zal door Van Weel worden ontvangen. „Ik zal hem ontvangen namens het kabinet en hem vertellen wat we hebben gedaan om die supporters veilig te houden”, aldus de minister.

De minister probeert „een compleet beeld” te krijgen van wat er precies is gebeurd. „Weten we waar iedereen is, hoeveel gewonden zijn er gevallen en is iedereen veilig?” Een andere prioriteit van de bewindsman is om ervoor te zorgen dat de Israëliërs die nog in Nederland verblijven veilig zijn.

Tweede Kamer wil snel tekst en uitleg

De Tweede Kamer wil snel tekst en uitleg van het kabinet over het geweld tegen supporters van de Israëlische voetbalclub Maccabi Tel Aviv in Amsterdam. Onder meer de regeringspartijen en oppositiepartij ChristenUnie willen spoedig in debat met premier Dick Schoof en vermoedelijk ook justitieminister David van Weel. PVV-voorman Geert Wilders riep ook al snel tot een debat op.

Het Kamerdebat zal waarschijnlijk volgende week plaatsvinden, maar wanneer precies is nog onduidelijk. De Kamer buigt zich dinsdag over de agenda. Dick Schoof is dinsdag en woensdag in Azerbeidzjan voor een klimaattop.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het is onacceptabel. Met woede, verdriet en schaamte gekeken naar wat er deze nacht gebeurd is in Amsterdam. Daders moeten snel opgepakt. Belangrijk dat ook Tweede Kamer met minister-president spreekt over de verschrikkelijke gebeurtenissen in Amsterdam. 👇 pic.twitter.com/s0oNLyxRuS — Mirjam Bikker (@mirjambikker) November 8, 2024

‘Spreken over verschrikkelijke gebeurtenissen Amsterdam’

Coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB willen een spoeddebat, in ieder geval met de premier. CU-leider Mirjam Bikker heeft daartoe al een verzoek ingediend. „Belangrijk dat ook Tweede Kamer met minister-president spreekt over de verschrikkelijke gebeurtenissen in Amsterdam”, licht ze toe op X. Ze wil ook minister Van Weel naar de Kamer halen.

Onder meer BBB’er Claudia van Zanten en SGP’er Diederik van Dijk willen het kabinet daarnaast ook dinsdag in het vragenuur over de aanvallen op Maccabi-supporters bevragen. „Zoals ongetwijfeld alle partijen die dit onacceptabel vinden”, schrijft Van Zanten op X.

Reacties