Veel lieve berichten voor uitbehandelde Eva uit Over Mijn Lijk: ‘Och, och lieve Eva’

Eva uit Over Mijn Lijk heeft het slechtst denkbare nieuws gekregen: artsen kunnen niets meer voor de zieke twintiger doen. Zij maakte begin dit jaar veel indruk in het tv-programma van Tim Hofman. Eva deelde haar bericht op Instagram en krijgt nu veel lieve reacties en berichtjes vol steun.

Ondanks haar longkanker en tumoren in het hoofd, bleek Eva Hermans – Kroot in Over Mijn Lijk een krachtige dame die positief in het leven bleef staan en zoveel mogelijk wilde lachen (dat deed zij dan ook). In de tv-reeks trouwde Eva nog met haar geliefde Matthijs. Veel kijkers waren door haar geraakt. Zij wist dat het onvermijdelijke zou komen, maar wanneer?

Eva uit Over Mijn Lijk kreeg nieuws over haar kuur

Dat laatste is nog steeds niet helemaal duidelijk, maar zij heeft wel écht slecht nieuws gehad. Op haar Instagramaccount met de naam Longeneeslijk – typisch Eva en ook de titel van haar boek – deelde zij gisteren haar bericht. De Brabantse uit Over Mijn Lijk was in het ziekenhuis om te horen of een kuur had gewerkt. Zo niet, dan zou er geen nieuwe kuur meer kunnen volgen.

„Eenmaal in de kamer zei de arts duidelijk geraakt ‘het heeft niks gedaan'”, schrijft Eva. „’Helemaal niks?!’, zei ik. ‘Nee…'” Daarna kwam de vraag die zij wel moest stellen. „’Dus ik ben uitbehandeld?’ Mijn arts reageerde met: ‘Helaas wel en om het niet extreem te laten groeien, geven we je Osimertinib’.” Eva meldt verder nog dat zij niet weet hoelang ze nog te leven heeft. Het kan twee maanden zijn, maar ook een half jaar. Zij sluit af met: „Er is nu echt niks meer aan te doen. Ik voel mij verdoofd en het komt nog niet helemaal binnen.”

Open in Over Mijn Lijk en Sophie & Jeroen

Eva vertelde heel open over de kanker die haar leven op haar 22ste op z’n kop zette. In Over Mijn Lijk ging ze met Tim Hofman naar een herdenkingsbos, waar vrienden en familie nog eens kunnen samenkomen als zij dat in de toekomst willen. „De helft van mijn as komt op deze plek en de andere helft van mijn as blijft bij Matthijs.” Eind februari schoof zij aan in talkshow Sophie & Jeroen. Daar zei ze krachtig: „Ik ben sowieso van mezelf een blij persoon. Ik kan ook niet lang met dingen zitten. Als ik een slechte uitslag krijg, voel ik me twee dagen even kut. Daarna ga ik weer door. Er lang mee zitten heeft geen nut.”



Veel liever reacties

Tot vanmorgen vroeg had Eva op haar nare nieuws op Instagram al bijna 115.000 hartjes gekregen. Heel veel mensen sturen haar een lief bericht. „Och och lieve Eva. Ik wil je met heel m’n hart omsluiten”, staat er bijvoorbeeld te lezen. Ook klinkt er „heel veel kracht voor jou en je naasten” en – met een traan en een gebroken hartje – „dit is niet te bevatten”. Een ander schrijft: „Lieve Eef, wat een ongelofelijk kl*tenieuws is dit en zo oneerlijk. Ik kan alleen maar zeggen dat ik mega- en dan ook megatrots op je ben een aan je denk.”

