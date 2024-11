Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mama gaat op date: ‘Ineens stond mijn slaperige zoon (4) in de woonkamer’

In ‘Mama gaat op date’ vertellen gescheiden moeders over hun onverwachte, ongemakkelijke en zinderende momenten van het daten na een gebroken relatie. Van rekeningen splitten tot hete vonken: deze avonturen bewijzen dat de zoektocht naar liefde leidt tot de meest heerlijke, maar ook merkwaardigste verhalen. Deze week het verhaal van Maybritt (47), die nietsvermoedend met haar date op de bank zat toen haar zoon binnen kwam lopen.

„Als je mij voordat ik moeder werd had verteld dat ik ooit op date zou gaan met een wildvreemde man in mijn éigen huis terwijl mijn kind boven lag te slapen, dan had ik je voor gek verklaard. Je weet nooit wat zo iemand van plan is, dacht ik altijd. En bovendien: stel dat je kind ineens wakker wordt terwijl jij nietsvermoedend ligt te vozen? Dan heeft-ie toch voor z’n leven een trauma? Gek genoeg verdween deze angst als sneeuw voor de zon toen ik via een dating-app Johan leerde kennen. Een charmante man van 43 met een tiptop kledingstijl, een goede baan en scherpe humor, maar ook met een bomvolle agenda waardoor het keer op keer lastig bleek om een goed moment te vinden om eens een drankje te gaan doen.

De momenten dat hij kon, sliep mijn 4-jarige zoon Max thuis. En hoewel ik had gezworen om nooit zomaar een man in huis te laten als mijn kind er was, voelde dit toch wel vertrouwd. Daarbij was mijn zoon – op de eerste maanden van gebroken nachten na – nooit wakker geworden ’s nachts. Hij zou niet eens doorhebben dat mama beneden aan het kletsen is. En dus stuurde ik Johan een appje met de vraag of hij het weekend bij mij langs wilde komen voor een wijntje. Dat hoefde ik hem geen twee keer te vragen: enkele dagen later stond hij op de stoep.

De eerste twee uur was de date lekker ongedwongen; de wijn vloeide rijkelijk en we ratelden door over van alles en nog wat. Maar net toen ik wilde opstaan om de schaal met nootjes bij te vullen, hoorde ik een stel kleutervoeten de trap af trippelen. Vijf seconden later stond Max in de deuropening, dromerig en met zijn beer in zijn hand. „Mama, ik heb buikpijn”, stamelde hij. Vervolgens keek hij een tikkeltje verbaasd naar Johan, die net een slok nam van zijn wijn.

Zachte aanpak

Ik voelde direct dat deze situatie om een zachte aanpak vroeg. Ik tilde Max op, vroeg of ik een kruikje moest maken en zei dat ik zo bij hem zou komen om hem weer in bed te leggen. Eenmaal in bed vroeg hij natuurlijk wie de man in de woonkamer was. Op een eenvoudige, maar eerlijke manier vertelde ik hem dat het een vriend was met wie ik een avondje aan het kletsen was. Hij leek wonder boven wonder tevreden met dat antwoord en viel al snel weer in slaap.

Eenmaal beneden reageerde Johan begripvol. Het zorgde er zelfs voor dat we tot mooie, diepe gesprekken kwamen. Over het ouderschap. En over de balans vinden tussen de veiligheid van een kind en toch de ruimte voelen om je eigen leven weer op te pakken. Zijn geduld en begrip stelde me op mijn gemak en tegen middernacht ging hij weer naar huis.

Drukke agenda

Ondanks de leuke gesprekken is het uiteindelijk niets geworden. Johan en ik hielden nog een paar weken contact via de app, maar uiteindelijk was zijn drukke agenda voor mij de druppel om er een eind aan te breien. En Max? Die heeft na die bewuste avond nooit meer naar Johan gevraagd.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

