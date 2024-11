Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mr. Frank Visser-kijkers loven ‘warme en leuke’ buren, die elkaar eens niet de huid vol schelden: ‘Zo kan het dus ook’

De mensen die in Mr. Frank Visser Doet Uitspraak voorbij komen, kunnen soms nogal schelden, tekeer gaan en elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Maar gisteravond was dat totaal niet aan de orde. Volgens kijkers ging het gisteren om een warme aflevering met leuke mensen en dat was voor het kijkerspubliek een verademing én een voorbeeld hoe je met burenonenigheid omgaat.

De gemoederen lopen in de meeste uitzendingen van Mr. Frank Visser Doet Uitspraak nogal hoog op. Met opvliegende en tierende types of andere opvallende conflicten.

Meneer Klootsema heeft last van geluid buurman

Meneer Klootsema woont in het Drentse Zuidlaren en wordt ‘s nachts wakker gehouden door een nieuwe transformator van de bouwmarkt naast zijn huis. Er klinkt volgens hem namelijk een ronkend geluid uit deze elektriciteitsvoorziening. Erik, de eigenaar van de bouwmarkt, vindt het vervelend voor zijn buurman, maar is ervan overtuigd dat het geluid niet door zijn transformator wordt veroorzaakt.

Eerder had meneer Klootsema nergens last van. Maar sinds de transformator vervangen is, blijft het geluid hem wakker houden. Het contact tussen hem en buurman Erik is ‘geweldig goed’, volgens meneer Klootsema, maar de slapeloze nachten moeten wat hem betreft stoppen. Daarnaast is hij ervan overtuigd dat een deel van het elektriciteitshuisje op zijn grond staat. En dat meneer Klootsema daar dus inspraak op heeft.

Oplossingsgerichte uitzending van Mr. Frank Visser Doet Uitspraak

Erik is zich van geen kwaad bewust en begrijpt niet hoe een klein apparaat voor zoveel overlast kan zorgen. Hij heeft inmiddels regelmatig geluisterd, ook met de buurman samen, maar Erik hoort niks. Er zijn ook twee metingen uitgevoerd door de energie- en zonnepanelenleverancier en het geluid zit onder het toegestane geluidsniveau. Meneer Klootsema vindt deze metingen een gevalletje ‘een slager die zijn eigen vlees keurt’. Dat begrijpt Erik wel, maar wat hem betreft mag meneer Klootsema ook zelf iemand het geluid laten meten.

Erik probeert zijn buurman te helpen, maar vraagt zich af of het gehoor van meneer Klootsema hem niet gewoon in de weg zit. Maar dat is volgens meneer Klootsema niet aan de orde. Erik snapt niet waarom zijn buurman ineens een aangetekende brief stuurde met zijn bezwaren, omdat zij voorheen altijd zo’n goed contact hadden. Hij hoopt dat het allemaal opgelost wordt en heeft geen tegeneis.

Kijkers vinden aanpak in deze uitzending een verademing

Qua geluid overschrijdt de transformator de landelijke normen niet, maar de trillingen zijn wel hoger dan gewenst, constateert deskundige Erik Roelofsen. Door de fundering geven de trillingen door de muren van meneer Klootsema de zoemtoon. Maar Mr. Frank Visser concludeert dat de funderingsproblemen op de grond van meneer Klootsema liggen. Wie moet dit nu oplossen?

Mr. Frank Visser stelt vast dat Erik de funderingsproblemen moet aanpakken en meneer Klootsema daar volledig aan moet meewerken. De twee zijn blij met de duidelijkheid en geven elkaar tevreden een hand. Een ook kijkers zijn tevreden met zo’n aanpak. Uit de reacties blijkt dat een sportieve en volwassen manier van conflicten oplossen ook een verademing kan zijn.

https://twitter.com/wolmerk/status/1857151606053073140

https://twitter.com/adnariM1975/status/1857158310337888635

https://twitter.com/KenStash/status/1857199790850711854

https://twitter.com/YvonneHoogendi2/status/1857158872936382970

https://twitter.com/BTerpstra6/status/1857158759044235282

https://twitter.com/deliuspit/status/1857158736973860995



Mooi voorbeeld van hoe het ook kan bij onenigheid met buren. #mrfrankvisser — namfoh (@namfoh) November 14, 2024

Je kijkt Mr. Frank Visser Doet Uitspraak terug via KIJK.

