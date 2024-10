Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mr. Frank Visser-kijkers schrikken zich rot van erbarmelijke staat van huis: ‘Ik poep in een potje’

Huurder Rob heeft in Mr. Frank Visser Doet Uitspraak ruzie met zijn huurbaas Anton. Het appartement van Rob is namelijk in erbarmelijke staat en daar schrikken ook Mr. Frank Visser-kijkers van.

In Mr. Frank Visser Doet Uitspraak komen nogal uitgesproken types voorbij. Herinner je je de opvliegende Henny bijvoorbeeld nog? En eerder schreef Metro ook over de zelfverzekerde Els, die toch niet helemaal gelijk bleek te hebben.

Huis van Rob in slechte staat in Mr. Frank Visser Doet Uitspraak

De ruzie speelt zich dit keer af in Den Haag, waar Rob een appartement huurt. Maar volgens Rob gooit zijn huurbaas Anton er met de pet naar. Anton claimt dat hij inmiddels meer dan 20.000 euro aan het appartement heeft besteed en het eigenlijk nooit goed is. Anton heeft in Den Haag meerdere pandjes en al zijn huurders zijn tevreden, stelt hij, op Rob na dan.

Lekkage, schimmel, slecht onderhoud en meer gedoe, verstoren volgens Rob zijn woongenot. Rob slaapt in de keuken en als presentator Viktor Brand in de badkamer komt, schrikt hij zich een hoedje. „Een grote beschimmelde toestand.”

Huurbaas Anton geeft Rob de schuld van vies huis

Brand vraagt of Rob nooit eens een bus met schimmelreiniger in de badkamer heeft gebruikt. Maar volgens hem en zijn zus Saskia heeft dat geen zin. Ook kan Rob de wc niet gebruiken door een probleem met de leidingen. Dus doet hij zijn behoefte in een potje, gooit daar water bij en spoelt de boel dan door het doucheputje. De Mr. Frank Visser-presentator hoort het allemaal vol ongeloof aan.

Eigenlijk is alle ellende volgens Rob begonnen na een renovatie. Daardoor is het huis er alleen maar slechter aan toe. Maar daar is huurbaas Anton het niet mee eens. De huurbaas wil het liefst de huur verhogen. Rob betaalt 475 euro huur inclusief gas, water en licht, maar volgens Anton is het huis inmiddels zeker 850 euro waard.

Schoonmaken

Volgens Anton heeft hij de boel een aantal jaar geleden netjes gerenoveerd en is het Rob zelf die het huis laat verslonzen. Dat het toilet het niet doet, komt doordat Rob een handdoek door de wc zou hebben gespoeld. En als Anton iets aan het huis wilde doen, weigerde Rob de deur open te doen.

Volgens Rob maakt zijn zus het appartement iedere maand schoon. Maar dat vindt Brand wel wat weinig. Zus Saskia vertelt dat Rob, door de situatie waar hij nu in zit, daar geen puf meer voor heeft. „Hij heeft hem kapot gemaakt en leeggezogen.”

Kijkers schrikken zich rot

Mr. Bart Beuving, die Mr. Frank Visser vervangt, komt langs en buigt zich over de zaak. Volgens hem moet het huis gerenoveerd worden en hoeft Rob tot die tijd geen huur te betalen. Beuving stelt een toekomstige huurprijs vast namelijk, 500 euro exclusief gas, water en licht. Anton belooft de volgende dag om 10.00 uur op de stoep te staan om de wc te repareren.

Kijkers schrikken zich rot van het huis van Rob. Volgens hen hebben zowel de huurder als verhuurder een verantwoordelijkheid en hebben ze allebei steken laten vallen.



Dat bed in de keuken😂😂😂 Wel altijd ontbijt op bed👌 #mrfrankvisser pic.twitter.com/0FLtJ64OUd — Jappie (@jappiejoow) October 24, 2024

Dat bed in de keuken😂😂😂 Wel altijd ontbijt op bed👌 #mrfrankvisser pic.twitter.com/0FLtJ64OUd — Jappie (@jappiejoow) October 24, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zelfs deze legende zou een inzinking krijgen in dat huis van zijn naamgenoot #mrfrankvisser pic.twitter.com/B4pRPA64TD — Vincent G. de Vlugt 🎗️ (@Vincentgdevlugt) October 24, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik weet wie er meer draadjes los heeft; de verhuurder of de huurder. #mrfrankvisser pic.twitter.com/MChcdwpx1G — Liesbeth (@lieseltjetweet) October 24, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#mrfrankvisser

Ook als dingen kapot zijn kan je je huis zelf gewoon schoonhouden hè.

En voor zo lage huur kan je ook geen paleis verwachten.

Rob maakt er zelf ook een zooitje van. — birgit 🌸 (@birgit2021) October 24, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#mrfrankvisser deze huurder mag in zijn handjes knijpen met de uitspraak. Maar ik had wel echt medelijden met deze man. Je ziet dat hij door het leven getekend is. Hoop dat deze man gepaste hulp kan krijgen om de boel op de rit te houden. — MartijnB (@martijnblitz) October 24, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Gevalletje 2 vechten 2 schuld #mrfrankvisser Huis moet op orde zijn

Huurder moet zelf huis netjes houden — Cath (@CathLouisa1976) October 24, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Brr. Ik zou Rob niet als huurder willen, maar Anton ook niet als huurbaas. Vunzen. Beide. #frankvisser #mrfrankvisser — Patrick Tingen (@PatrickTingen) October 24, 2024

Je kijkt Mr. Frank Visser Doet Uitspraak terug via KIJK.

