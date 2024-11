Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Niet één, maar twee emotionele exits in Expeditie Robinson: ‘Dacht dat ik vrienden had’

Alwéér heeft iemand het gevecht tegen heimwee verloren in Expeditie Robinson. Hierdoor waren er deze keer niet één, maar twee exits in het RTL-programma. Beide keren waren er de nodige emoties rondom het afscheid.

Vorige week besloot model Ymre Stiekema naar huis te gaan, omdat de heimwee haar te veel werd na de samensmelting.

De samensmeltingsproef is altijd een belangrijk moment in het programma. Hierna zijn de kampen voorbij en is het ieder voor zich. En ook niet onbelangrijk: wie de samensmelting overleeft, mag aanschuiven aan het samensmeltingsdiner.

Ellemieke heeft heimwee in Expeditie Robinson

Schrijfster en presentatrice Ellemieke Vermolen kampt met dezelfde gevoelens als Ymre. „Ik zit heel veel met mijn hoofd bij thuis. Dan denk ik: kom op met die mindset, ga voor de halve finale. We hebben zo’n sterk team. En het gaat zo goed met die meiden. Maar toch. Het gemis naar thuis, mijn gewone leven, mijn kinderen, alles, speelt zo door mijn hoofd dat ik denk: ik wil gewoon naar huis.” De 75-jarige moeder van Ellemieke past op haar kinderen.

Ze hakt de knoop door en besluit naar huis te gaan. Huilend knuffelt ze radio-dj Ouassima Tajmoet. „Ik ga weg, het is goed zo”, legt ze uit. „Ik ben blij om te gaan”, vertrouwt Ellemieke de camera’s toe. „Het is echt tijd voor mij. Ondanks dat ik die meiden natuurlijk ga missen, maar ik heb ook heel lieve meiden thuis zitten die ik heb gemist.”

„Toppertje”, zegt Ellemieke tegen een geëmotioneerde Ouassima. „Ik ga je missen.” Ouassima legt voor de camera’s uit dat ze nooit gedacht had ze zo’n band met Ellemieke zou opbouwen. „Ik heb gewoon een familielid erbij en het afscheid valt me heel zwaar.” Acteur Hamza Othman zegt tegen Ellemieke dat hij er alles aan gaat doen zodat Ousassima wint. „Ik ben zo blij dat ik met een gerust hart weg kan gaan en dat jij voor haar gaat zorgen”, reageert Ellemieke dankbaar.

Afscheid tijdens eilandraad

Vorige week hoefde er door het vertrek van Ymre niemand naar huis tijdens de eilandraad. Wel kreeg Jamie Kazàn (getrouwd met Steven Kazàn, de jongste zoon van de beroemde illusionist Hans Kazàn), die sowieso al de meeste stemmen kreeg, een extra stem tegen in de volgende eilandraad. Deze week moet er, ondanks het vertrek van Ellemieke, ‘gewoon’ iemand uit.

Zanger Billy Dans krijgt de meeste stemmen en moet naar huis. „Ik dacht dat ik vrienden had”, lacht hij. Hij dacht een bondje te hebben, maar komt bedrogen uit. Er blijkt een vooropgezet plan te zijn geweest om hem eruit te krijgen. „Nee, het is overduidelijk. Goed gespeeld. Ik heb genoten en ik vergeet dit nooit meer. Jongens, goed gespeeld. Ik kwam de expeditie in met een lach en ik ga eruit met een lach.” Hoewel de zanger dus kan leven met zijn vertrek, valt het toch zwaar bij sommigen, vooral bij acteur en zanger Vincent Visser.

Je kunt Expeditie Robinson terugkijken via Videoland.

