Moeten partijen met één lid (zoals de PVV) verboden worden? D66 vindt van wel

D66 is van mening dat partijen meer dan één lid moeten hebben. Ze ageren tegen eenmanspartijen, zoals de PVV. Partijen zouden namelijk ook intern democratisch moeten zijn. En dat is niet het geval wanneer het maar één lid heeft.

Zo nu en dan dienen nieuwe eenmanspartijen zich aan. Zo probeerde Johan Vlemmix met de Feestpartij in de Tweede Kamer te komen. Dat lukte niet, schreef Metro eerder. Tweede Kamerlid Joost Sneller (D66) dient een voorstel tegen dit soort partijen in, bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dat bevestigt hij aan het ANP na berichtgeving van De Volkskrant.

Verbod in nieuwe Wet op politieke partijen

Sneller wil dat dit verbod opgenomen wordt in de nieuwe Wet op politieke partijen (WPP). Op dit moment worden er nauwelijks eisen gesteld aan hoe een politieke partij intern georganiseerd is. Zo’n verbod ligt overigens wel wat gevoelig, want in ons land is de vrijheid van verenigingen een groot goed. De PVV is een vereniging (wat een politieke partij hoort te zijn).

„De formele eis dat een politieke partij een vereniging is, blijkt een lege huls te kunnen zijn als het enige lid een ledenstop afkondigt”, zegt Sneller in de krant. „Dan moet je in de wet die formele eis ook inhoudelijk invullen.”

Omtzigt bekritiseerde Wilders eerder al

NSC-leider Pieter Omtzigt sneed dit onderwerp begin juli al aan, tijdens het debat over de regeringsverklaring. „Ik vind het van belang, zeg ik tegen de heer Wilders, dat partijen hier ook intern democratisch zijn”, zei hij toen. Wilders reageerde kort en geïrriteerd door te vragen waar Omtzigt zich mee bemoeide. Sneller hoopt op steun van de partij van Omtzigt (die ziek thuis zit), maar opvallend is dat juist NSC nog niet gereageerd heeft op de motie.

De motie van D66 roept de minister van Binnenlandse Zaken op alsnog „minimale materiële vereisten aan de interne partijdemocratie” op te nemen in het wetsvoorstel. Wilders heeft met zijn eenmanspartij aardig wat macht. Tijdens de laatste verkiezingen werd PVV de grootste. Onlangs zei hij nog dat premier Dick Schoof niet de baas van ons land is.

