Verraders bekvechten elkaar de tent uit: ‘Jij vuile heks’

Het was niet bepaald een gezellig Ronde Tafel-gesprek gisteravond in De Verraders Halloween. Het vertrouwen tussen Verraders Olcay Gulsen en Niels Oosthoek is flink beschadigd nadat Niels Olcay’s bondgenoot Sander Lantinga probeert af te pakken. De twee ruzieden elkaar dan ook ongeremd de tent uit. „Jij vuile heks.”

Van de afspraak dat Verraders Niels en Olcay niet op elkaar zouden stemmen, kwam tijdens de aflevering van gisteravond niets terecht. Dat Niels haar bondgenoot Sander van haar probeert af te pakken zit Olcay behoorlijk dwars en dus besluit ze van tactiek te veranderen.

Verraders gooien elkaar voor de bus

In plaats van samen te werken met Niels gooit Olcay hem tijdens de Ronde Tafel voor de bus, een plan waar ze ook getrouwen Danny Froger, Remy Bonjasky en Leslie Keijzer in mee weet te krijgen. En ook Sander probeert ze te betrekken bij het plan. „Niels is al twee of drie keer naar me toegekomen en zegt: ‘Sander zit vol op jou”, probeert ze Sander aan het twijfelen te krijgen.

Aan het begin van de Ronde Tafel lijken de verdenken dan ook op Niels te vallen, maar wanneer Olcay de vraag krijgt op wie zij van plan is te gaan stemmen houdt ze haar kaarten nog even tegen de borst. Hoewel Olcay nog geen kleur wil bekennen, doet Leontine Ruiters, die ook in het bondje zit dit wel. Ze gaan op Niels, vertelt ze.

‘Kanonnenvoer geworden’

Dan wordt het Niels plotseling allemaal duidelijk. „Jij vuile heks. Olcay heeft dit allemaal geïnitieerd zegt hij voor de camera van De Verraders Halloween. Om te voorkomen dat ook de anderen meegaan in het plan van Olcay, verzint hij ter plekke een list. „Ik ben vannacht verleid en heb ‘nee’ gezegd, maar nu ben ik kanonnenvoer geworden.”

Zijn plan lijkt te werken want de verdenkingen in de groep nemen af, maar Olcay laat het er niet bij zitten. „Ik geloof die theorie van jou totaal niet. Dit is waarom ik jou naam ga opschrijven.” Ook stelt ze dat Niels eerder op de dag naar haar toekwam om te zeggen dat ze volgens Sander verdacht zou zijn.

Niels kan zijn oren niet geloven. „Je bent de boel bij elkaar aan het liegen”, reageert hij. „Ik vind jou achterbaks.” Als laatste poging om zichzelf te redden, verbindt Niels zijn lot aan dat van Olcay. „Als zij het niet is, dan mogen jullie mij morgen wegsturen.”

Een schot in de roos want Remy, die in het bezit van een dolk is, laat zich door Niels ompraten. Hij besluit op het laatste moment toch op Olcay te stemmen, waardoor de stemming uitkomt op vier voor Olcay en 3 voor Niels. Opnieuw weten de Getrouwen een Verrader te ontmaskeren.

De hele aflevering van De Verraders Halloween kijk je terug via Videoland.

