Hersendood verklaarde man wordt wakker als artsen zijn organen willen verwijderen voor donatie

Artsen hadden hem hersendood verklaard nadat hij een hartstilstand kreeg en dus werd hij van de beademing afgehaald en zouden zijn organen verwijderd worden voor donatie. Maar aan orgaandonatie bleek de 36-jarige Thomas Hoover uit de Amerikaanse staat Kentucky nog helemaal toe te zijn. Tijdens de operatie, schrok hij plotseling wakker.

Hij bijzondere incident deed zich al in 2021 voor, maar werd onlangs pas naar buiten gebracht door de familie van Hoover. Hij belandde destijds in het ziekenhuis nadat hij een overdosis drugs had genomen. Artsen vertelden zijn familie dat geen hersenactiviteit meer vertoonde. „Ik zag nog dat zijn ogen opengingen, maar artsen vertelden ons dat het gewoon reflexen waren, iets normaals”, vertelt zus Donna Rhorer aan de lokale televisiezender WKYT. „Want wie zijn wij om de medische wetenschap in twijfel te trekken?”

Korte uitvaart

Artsen besloten om Hoover van de beademing af te halen en omdat hij toestemming had gegeven om na zijn overlijden zijn organen te doneren, werden hier alle voorbereidingen voor getroffen. Het ziekenhuispersoneel testte welke organen geschikt waren en er werd zelfs een korte uitvaartceremonie gehouden.

Maar tot orgaandonatie kwam het nooit. Ongeveer een uur nadat Hoover naar de operatiekamer was gebracht om zijn organen te verwijderen, kwam de chirurg naar buiten om te vertellen dat de man ‘nog niet klaar was’. „Hij werd wakker”, vertelt zijn zus.

Rhorer nam haar broer vervolgens mee naar huis. Het ziekenhuispersoneel had haar instructies gegeven om het hem zo comfortabel mogelijk te maken want naar verwachting zou Hoover niet lang meer te leven hebben.

Maar nu, drie jaar later, is van die verwachting nog niets terecht gekomen. Hoover leeft nog en maakt het volgens zijn familie naar omstandigheden goed. „Hij heeft soms problemen met zijn geheugen en hij kan niet zo goed meer lopen en praten, maar hij leeft”, vertelt Rhorer, die haar broer nog altijd verzorgt.

‘Procedures rond orgaandonatie nog eens goed bekijken’

Pas begin dit jaar kwam Rhorer te weten wat zich precies in de operatiekamer heeft afgespeeld. Een voormalig werknemer van het centrum voor orgaandonatie nam contact met haar op om te vertellen wat er werkelijk gebeurt was. „De vrouw vertelde dat ze zag hoe mijn broer op de operatietafel begon te sparten en huilen.” Rhorer hoopt dat door het bijzondere verhaal van haar broer de medische procedures rond orgaandonatie nog eens goed bekeken worden om soortgelijke gevallen in de toekomst te voorkomen.

Het ziekenhuis heeft in een verklaring laten weten dat de veiligheid van de patiënt de hoogste prioriteit heeft. „We werken nauw samen met onze patiënten en hun families om ervoor te zorgen dat aan de wensen van onze patiënten op het gebied van orgaandonatie wordt voldaan.”

