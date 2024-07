Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Olcay Gulsen haalt uit naar Eus bij Vandaag Inside Oranje

René van der Gijp laat zijn stoel aan de Vandaag Inside Oranje-tafel een aantal keer leeg. Maar geen zorgen, Özcan Akyol nam zijn plek gisteravond in. De tafelgast bekoort veel mensen, maar mede-gast Olcay Gulsen kan het niet laten om een kleine sneer te uiten.

„Leuk dat je er bent, Eus”, richt presentator Wilfred Genee zich tot Akyol, „maar wel grote schoenen om te vullen, die van René.” Maar Eus ziet dat niet op dezelfde manier. „Van jou komt de humor vanavond”, probeert Genee hem nog op te jutten. „Er is maar één René”, blijft Eus standvastig. „We moeten niet René gaan nadoen. Iemand anders nadoen kan, maar René nadoen is moeilijk.”

Olcay Gulsen tegen Özcan Akyol: ‘Jij bent niet grappig, toch?’

Genee wijst Özcan Akyol erop dat hij Johan Derksen in het verleden ook heeft nagedaan, maar de besnorde analist vond die imitatie zelf „niet zo succesvol”. Eus: „Maar je vrouw wel, dat heeft ze tegen me gezegd.” Dat beaamt Derksen, waarna Olcay Gulsen toch ook echt haar zegje moet doen: „Maar Eus, jij kan veel, maar je bent niet grappig toch, per se?” „Ik ben wel grappig”, kaatst hij terug, „maar het is meer gelaagde humor dus niet iedereen snapt het.” Gulsens opmerking lijkt te steken: „Ik zeg net tegen haar: ik ga aardig tegen je doen, en ze begint meteen met een gemene opmerking.”

Volgens Gulsen denkt zij echter vooral dat Akyol niet grappig is, omdat zij in het verleden bijna uitsluitend serieuze gesprekken heeft gehad met hem. „Dat waren altijd hele bijzondere gesprekken, maar nooit met een grap.” Dersksen: „Nou, niet overdrijven, bijzondere gesprekken… We hebben nog nooit een bijzonder gesprek met hem gehad.”

Nare vaders

Toch noemt Eus een gemene deler tussen hemzelf, Gulsen en Derksen, om toch even de ‘bijzondere’ gesprekshoek op te zoeken: „Wij hebben alle drie heel nare vaders gehad, op hun eigen manier. Daar krijg je een soort compensatiedrang van. Dan ga je elke avond nog werken, terwijl je 75 bent, of je gaat iedere keer een nieuwe onderneming beginnen of je werkt 80 uur per week. Ja, dat gebeurt dus met een vader die niet goed voor je is.”

Het hele gesprek tussen Gulsen, Derksen en Akyol kun je hier terugzien:

