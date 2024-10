Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zelf eenvoudig PFAS uit drinkwater halen? Dat kan, blijkt uit nieuw onderzoek

Het werd onlangs aangetroffen in eieren en zit op verschillende plekken in Nederland in de bodem en het in grondwater. En ook in ons drinkwater zit meer PFAS dan we dachten, stelde onderzoekers onlangs. Niet bepaald gezond, maar er blijkt een hele makkelijke manier te zijn om de hoeveelheid chemicaliën in je glaasje water flink te verlagen.

Daarvoor moet je het water simpelweg even koken, ontdekten onderzoekers. Het onderzoek dat werd uitgevoerd met onder meer water uit supermarkten in het Verenigd Koninkrijk en China, laat zien dat de hoeveelheid PFAS aanzienlijk minder wordt wanneer je het voor het drinken kookt.

PFAS in kraanwater en in flessen

Allereerst bevestigd het onderzoek, dat gepubliceerd werd in het vakblad ACS ES&T Water, opnieuw dat er inderdaad PFAS in ons drinkwater zit. Zowel in kraanwater als in flessen water.

De onderzoekers kochten 112 flessen water in lokale winkels in het Verenigd Koninkrijk en China. Het water was afkomstig uit bronnen uit 15 landen in Azië, Europa, Noord-Amerika en Oceanië. Ook verzamelden ze 41 monsters van kraanwater uit meerdere Britse steden en nog eens 14 monsters uit woningen in de Chinese stad Shenzhen. In 99 procent van de monsters vonden de onderzoekers perfluoctaanzuur en perfluoctaansulfonaat.

Water koken of filteren

Helemaal vermijden dat we PFAS binnenkrijgen lijkt onmogelijk. De chemicaliën worden werkelijk overal gevonden, maar we kunnen de concentratie in water in ieder geval gemakkelijk verminderen. Het onderzoek laat namelijk zien dat als je je drinkwater eerst kookt, de PFAS-niveaus aanzienlijk lager worden. En hetzelfde gebeurt wanneer het water gezuiverd wordt met actieve koolfiltratie (een maneer waarbij actieve kool gebruikt wordt om verontreinigingen uit vloeistoffen of licht te halen, red).

Hoeveel de concentratie PFAS afneemt verschilt per methode en is afhankelijk van het soort PFAS dat in het water zit, maar uit het onderzoek blijkt dat de afnamepercentages tussen de 50 en 90 procent liggen.

„Onze resultaten benadrukken hoe wijdverspreid PFAS in drinkwater voorkomt, maar ook hoe effectief simpele behandelingen zijn om de niveaus te verminderen”, zegt een van de onderzoekers, Stuart Harrad. „Of je nu een simpele waterfilterkan gebruikt of het water kookt, beide methoden verwijderen een aanzienlijk deel van deze stoffen.”

Meer onderzoek nodig

Hoe het precies komt dat de hoeveelheid PFAS in water afneemt wanneer je het kookt of filtert is nog niet helemaal duidelijk. Daarvoor is meer onderzoek nodig. PFAS is namelijk bestand tegen hitte, wat het lastig maakt om de bevindingen uit het onderzoek te verklaren.

Wat is PFAS? PFAS staat voor per- en polyfluoralkylstoffen. Dat is een groep van chemische stoffen, door de mens gemaakt, die onder meer worden gebruikt voor antiaanbaklagen in pannen, waterafstotende kleding en blusschuim. Bepaalde soorten PFAS kunnen het immuunsysteem van jonge kinderen schaden. Ook geeft blootstelling boven een bepaald niveau een verhoogd risico op kanker, leverbeschadiging en een te hoog cholesterolgehalte. Eerder schreef Metro over epidemioloog en onderzoekster Shanna Swan die destijds benadrukte dat deze stoffen ook invloed hebben op de mannelijke vruchtbaarheid.

