Welke vormen van een passief inkomen zijn er en wat zijn de risico’s?

Het geld stroomt binnen, zonder dat je er ook maar iets voor hoeft te doen. Oké, je hebt geïnvesteerd in een vakantiewoning, bitcoins, aandelen of je hebt een online cursus gemaakt die gigantisch goed aanslaat, maar daarna blijft je bankrekening volstromen. Wie wil dat nu niet? We gaan in op wat een passief inkomen nou is, de verschillende vormen en de risico’s.

We spreken ook met Jantine van den Bosch (43), die het over een andere boeg gooide qua passief inkomen: ze spreekt luisterboeken in en verdient daar royalty’s mee.

Wat is passief inkomen?

Passief inkomen verwijst naar de inkomsten die je genereert zonder dat je er actief voor hoeft te werken. Denk maar aan het verhuren van een huis, dividend uit aandelen of de verkoop van online cursussen of andere digitale producten. Het idee daarachter is dat de inkomsten maar blijven binnenkomen, zonder dat je daarvoor hoeft te werken of er dagelijks mee bezig hoeft te zijn. Dat lijkt te mooi om waar te zijn: vaak moet je er eerst wel hard voor werken, om daar vervolgens de vruchten van te plukken.

Voorbeelden van passief inkomen

Een veel voorkomende vorm van passief inkomen is het investeren in dividend-betalende aandelen. Dividend is een deel van de winst van een bedrijf, dat aan aandeelhouders wordt uitgekeerd. Als je de aandelen eenmaal bezit, krijg je uitbetalingen, zonder dat je daar wat voor hoeft te doen. Keerzijde is natuurlijk dat het altijd risicovol is. Een andere populaire manier is het verhuren van vastgoed, door bijvoorbeeld een woning te verhuren. Dat is door de woonwet van Hugo de Jonge echter een stuk minder aantrekkelijk geworden.

Je kunt ook denken aan digitale producten, zoals e-books, een online cursus of een softwareprogramma. Door platforms als Amazon en Etsy kun je je product verkopen aan een wereldwijd publiek. Als ze eenmaal online staan, blijven de inkomsten maar binnenkomen. Je wordt als het ware slapend ‘rijk’, al hangt het er natuurlijk net vanaf hoe succesvol je product is. Een andere wijze van passief inkomsten is sparen, maar dat is niet zo heel rendabel. De spaarrentes zijn bijzonder laag, bovendien moet je ook nog eens belasting over je spaargeld betalen vanaf een bepaald bedrag.

Risico’s van passief inkomen

Passief inkomen, het lijkt ideaal. Je hoeft niet te werken, maar krijgt toch geld op je bankrekening gestort. Maar vastgoedprijzen kunnen dalen. Beleggingen kunnen mislukken, digitale producten kunnen minder succesvol zijn dan verwacht. Blijf dus realistisch, besef bovendien dat passief inkomen geen garanties biedt. Ook is er geduld voor nodig, je moet er tijd en geld in investeren. Ondanks het woord ‘passief’, moet je er eerst toch echt actief mee bezig zijn. En belangrijk: gooi nooit je oude schoenen weg voordat je nieuwe hebt. Het is dus niet slim om ontslag te nemen omdat je denkt dat je Etsy-product een slaand succes zal zijn.

Passiefinkomen door e-books in te spreken

Voor Van Den Bosch is geld niet haar belangrijkste drijfveer. Met het inspreken van e-books verwerft ze passief inkomen, maar de inkomsten wisselen sterk. „Ik noem het liever een passief extra’tje. Ik denk dat ik er per kwartaal 180 tot 200 euro mee verdien.”

Ze heeft de toneelschool gedaan, maar kwam er al snel achter dat ze stemacteur wilde worden. Haar droom was om tekenfilms in te spreken. „Ik ben als vrijwilliger begonnen bij de blindenbibliotheek om luisterboeken in te spreken voor blinde mensen, om ervaring op te doen. Ondertussen doe ik tekenfilms en spreek ik reclames in, dat is mijn betaald werk.”

Passief inkomen door royalty’s van luisterboeken

Rond 2015 kwamen audioboeken via platforms als Storytel in opkomst, een trend waar ze meteen op inspeelde. „Toen ben ik als stemacteur boeken gaan inspreken, dan word je per boek of product betaald. Dat is een groot deel van mijn gewone werk.” Af en toe doet ze een boek op basis van royalty’s. Ze weet dan van tevoren niet wat ze gaat verdienen, dat is afhankelijk van hoe goed het boek verkoopt. „Bij andere opdrachten word ik voor de audio betaald. Maar in dit geval krijg ik een percentage van de royalty’s van het boek dat verkocht wordt. Het is een gedeeld risico, de producent en schrijver krijgen ook een deel.”

‘Belangrijk om te luisteren naar echte stemmen’

„Extra leuk is dat ik dit doe voor schrijvers, die op eigen gelegenheid een boek schrijven”, vertelt ze. Van elk e-book dat verkocht wordt, krijgt ze een percentage. Wat haar drijft, is niet zozeer geld. „Ik vind het werk heel leuk, het is fijn dat er veel luisterboeken worden gemaakt. Ook nu AI in opkomst is, vind ik het belangrijk dat we blijven luisteren naar echte stemmen. Hierdoor krijgen ook kleinere boeken de kans beluisterd te worden. Uitgevers zijn soms voorzichtig.”

Ze combineert het inspreken van boeken van zowel kleine als grote uitgevers. Haar voorkeur gaat uit naar feelgood boeken en historische romans. Als het gaat om passief inkomen, spreekt ze non-fictie boeken in. „Dat zijn veel zelfhulpboeken, bijvoorbeeld hoe je als moeder meer tijd voor jezelf kunt creëren. Ik hou echt van die variatie in mijn werk.” Zo zie je maar: passief inkomen hoeft niet te bestaan uit ‘harde’ business zoals aandelen of het verhuren van een huis. Met een passieproject kun je ook een passief extraatje genereren.

