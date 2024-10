Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mr. Frank Visser-kijkers smullen van ‘zelfverzekerde’ Els die wordt teruggefloten: ‘Jammer Els’

Hoewel Els gisteravond in Mr. Frank Visser Doet Uitspraak over een schuttingprobleem bulkte van het zelfvertrouwen, pakte de uitspraak toch iets anders uit. En kijkers smulden van deze verrassende wending.

In Mr. Frank Visser Doet Uitspraak komen nogal uitgesproken types voorbij. Herinner je je de opvliegende Henny bijvoorbeeld nog? Dit keer reizen Mr. Frank Visser en presentator Viktor Brand af naar Oude Pekela in Groningen. Pensionado Jan woont daar in zijn koophuis, maar hij is boos. Een paar buren hebben namelijk de schutting in de brandgang achter zijn huis afgebroken, zonder zijn toestemming.

Burenruzie over brandgang in Mr. Frank Visser Doet Uitspraak

Volgens Jan is de brandgang, wat overigens vergelijkbaar is met een steeg, nu voor iedereen toegankelijk en dat vindt hij onveilig.

De buren in kwestie zijn Els en haar inmiddels ex-partner Roelof en Chantal. Zij snappen het probleem niet. Zij bedachten gezamenlijk om die schutting weg te halen. Nu kan iedereen gemakkelijk in een uit lopen en er doorheen rijden. „Wat zeikt die buurman?”, aldus Els.

Buurvrouw Els vindt dat Jan niet moet ‘zeiken’

Volgens Jan hebben de buren, die in een huurwoning wonen, nooit toestemming gevraagd en vooral Els blijkt nogal intimiderend tegen hem te zijn geweest. Buurvrouw Els schijnt nogal „een pittig type” te zijn, concludeert Brand.

Chantal en Els hebben de schutting weggehaald zodat scooters, fietsen en afvalcontainers er makkelijker aan alle kanten doorheen kunnen. Volgens Els heeft Jan eigenlijk niks om over te „zeiken”. Hij komt nooit in de brandgang en hij heeft niet meer rechten omdat hij een koopwoning heeft.

‘Schaap in wolfskleren’

Els stoort zich daarnaast mateloos aan de regenpijp en wateroverlast van Jan. En daar laat ze geen gras over groeien. Want al haalt Jan de pijp niet weg, dan „pleurt” ze hem zelf weg.

Volgens Els doet Jan zich overigens voor als een „schaap in wolfkleren”, maar dan corrigeert Chantal haar. „Andersom.”

Els is ‘vol zelfvertrouwen’

Dan is het tijd voor de hoorzitting. Els gaat naar eigen zeggen „vol zelfvertrouwen” de hoorzitting in. „Ik heb gewoon gelijk en het recht zal zegevieren”, aldus de ‘pittige’ buurvrouw.

De waterdeskundige stelt vast dat de wateroverlast grotendeels veroorzaakt wordt doordat sommige tuinen lager liggen. De regenpijp van Jan heeft daar maar een heel klein aandeel in. Maar Mr. Frank Visser vraagt zich ook af waarom die regenpijp van Jan daar nu precies moet hangen.

Kijkers smullen van uitspraak

Dan is het tijd voor de uitspraak en daar komt vooral Els van een koude kermis thuis. Want hoewel de regenpijp wat Mr. Visser betreft weg mag, moet ook de schutting terug. Want volgens de bevindingen van Mr. Visser is het nooit de bedoeling geweest om daar een vrije doorgang van te maken. Chantal, en de rest van de buurt, mogen helemaal niet op bepaalde stukken komen.

De poort, waar Jan zich hard voor maakt, stond er dus niet voor niets. De poort moet teruggeplaatst worden. Brand feliciteert Jan en zegt tegen Chantal en Els dat het voor hen wellicht een beetje bittere pil is. „Voor mijn niet”, reageert Els. „Ik heb het voor elkaar dat de pijp weggaat.” Brand benadrukt nog even dat de buurt niet zich met z’n allen tegen Jan moet keren en respectvol met elkaar om moeten gaan. Maar Chantal en Els willen Jan geen hand geven.

Kijkers zijn in ieder geval blij met de uitspraak. En smullen van het feit dat Els toch door Mr. Frank Visser werd teruggefloten, ondanks haar zelfvertrouwen.



De belangrijkste les van vanavond; er zijn helemaal geen wolven in Nederland, dat zijn schapen in wolfskleren. Dank voor dit inzicht Els! #mrfrankvisser — wat is het toch… (@watishettoch) October 10, 2024



Genieten deze uitspraak. Nu al zin in de 'hoe is het nu met' aflevering. #mrfrankvisser — Claudia (@_cloudy_a) October 10, 2024



#mrfrankvisser Ik heb het idee dat Els de hele buurt terroriseert. Chantal durft amper wat te zeggen. — Mieke (@Mieke50707511) October 10, 2024



Ik krijg toch wel de neiging om te zeggen dat buurman gelijk heeft. Hij is eigenaar, zij huurt. Ze zegt dat de koper de huurder discrimineert maar ik proef jaloezie van Els jegens de koper. #mrfrankvisser — Anna van den Berg (@Anna_vdBerg) October 10, 2024



Nu maakt het niet meer uit of de regenpijp weg moet.

Els moet gewoon die poort terug zetten.

Das al leedvermaak genoeg voor mij. 🤣#mrfrankvisser — Fie McFuckOff (@fiebontekoe) October 10, 2024



Gnagna jammer Els! Terugplaatsen die schutting. Prima uitspraak!! #mrfrankvisser — namfoh (@namfoh) October 10, 2024

Je kijkt Mr. Frank Visser Doet Uitspraak terug via KIJK.

