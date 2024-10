Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johan Derksen komt terug op uitspraak over Habtamu de Hoop: ‘Hele grote woke-familie’

Johan Derksen reageerde gisteravond op het nieuws dat hij niet vervolgd wordt vanwege zijn uitspraken over GroenLinks-PvdA-Kamerlid Habtamu de Hoop. Aan tafel bij Vandaag Inside vertelde hij dat zijn uitspraken niet al te slim waren, maar sneerde hij ook nog even naar de ‘hele grote woke-familie’.

Gisteren werd bekend dat Johan Derksen niet vervolgd wordt vanwege zijn uitspraken over parlementariër Habtamu de Hoop. Derksen maakte eerder een omstreden opmerking over de Friese identiteit van De Hoop, waarna het Kamerlid besloot te reageren op de uitlatingen van Derksen. De Hoop is door Friese ouders uit Ethiopië geadopteerd en in Friesland opgegroeid.

Johan Derksen over ‘hele grote woke-familie’ in Vandaag Inside

Derksen vertelde gisteravond dat hij een deurwaarder aan de deur kreeg met een brief, waarin stond dat het Openbaar Ministerie hem niet vervolgt.

Hij zegt: „De kwetsbaarheid van mij aan deze tafel is dat ik geestelijk onafhankelijk zit te roeptoeteren. We zitten er inmiddels zo lang, dat we camera’s of microfoontjes niet meer voelen. Dat is de charme van ons programma, maar ook levensgevaarlijk. Want in het land zit een hele grote woke-familie en mensen die alle woorden voor je wegen. En dan krijg je 1100 aangiftes.” Wilfred Genee attendeert hem erop dat het niet alleen een ‘woke-familie’ was, maar ook het OM die naar de zaak keek.

Opmerking over Habtamu de Hoop was ‘niet slim’

„Het was niet zo’n slimme opmerking, dat begrijp ik best”, aldus Derksen. „Het was niet racistisch bedoeld, maar niet slim.” Volgens Derksen moet het OM dat dan serieus nemen, maar hebben ze helemaal geen tijd voor dit soort kwesties. De Hoop had overigens geen aangifte tegen Derksen gedaan.

Tafelgast Albert Verlinde vindt het allemaal gek. „De gemiddelde verkrachting kan niet behandeld worden, maar dit weet je toch na week één, dat er geen zaak in zit. Dan had je het toch meteen kunnen seponeren? Daar hoeven toch geen maanden overheen te gaan?”

Aangifte doen

Derksen legt uit dat hij wel vaker aangiftes aan z’n broek heeft gehad. „Formeel hebben ze gelijk. Maar ik lig er niet zo wakker van.”

Hij vervolgt: „1100 mensen doen dan aangifte tegen je. Ik heb nog nooit overwogen, ik zit toch al mijn hele leven naar die tv te staren en ik hoor de hele dag de groots mogelijke onzin, om aangifte te doen als iemand iets zegt waar ik het niet mee eens ben.”

