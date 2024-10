Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze koppels uit Married At First Sight zijn nog steeds samen

De meeste huwelijken overleven het Married At First Sight-experiment niet. Maar er zijn een paar uitzonderingen. Deze MAFS-koppels zijn nog steeds samen.

In RTL-programma Married At First Sight wagen singles een sprong in het diepe en stappen ze in het huwelijksbootje met iemand die ze nog nooit hebben ontmoet.

Deze Married At First Sight-stellen zijn nog samen

Sonny en Dylan

Sonny en Dylan uit het zevende seizoen waren gisteren precies drie jaar getrouwd. Het was liefde op het eerste gezicht en nog steeds straalt het geluk er vanaf.

„Nog steeds elke dag zo dankbaar voor het avontuur dat wij drie jaar geleden zijn aangegaan. Ik vond mijn man en beste vriend in een. Ik hou van jou om wie je bent. Ik hou van jou om wie je mij laat zijn. Ik hou van jou om wie we samen zijn!”, schrijft Sonny op Instagram.

De twee wonen vanaf het begin van vorig jaar bij elkaar. Volgens het koppel is het belangrijk dat je zonder verwachtingen het programma ingaat.



Patty en Bram

Patty en Bram gaven elkaar in het allereerste seizoen het jawoord en zijn ruim acht jaar later nog steeds zielsgelukkig. Er kwamen zelfs twee dochters uit het huwelijk voort: Puck (2019) en Juul (2022). „Een idioot experiment”, noemde Bram het op hun achtjarige jubileum. „En kijk nou eens, na al die jaren hebben we een prachtig gezin en zijn we nog steeds gelukkig.”



Chantal en Nikolai

Ook Chantal en Nikolai uit het tweede seizoen van Married At First Sight zijn inmiddels liefdesveteranen en trotse ouders. Hun liefde is bezegeld met drie kinderen: dochter Fenne in 2019 en tweeling Mats en Dex in 2022.



Rowan en Astleigh

Rowan en Astleigh trouwden net als Sonny en Dylan in het zevende reeks, wat daarmee een zeldzaam vruchtbaar seizoen is gebleken. Zij zouden na de opnames eigenlijk gaan ‘proefsamenwonen’, maar besloten al snel dat Rowan officieel bij Astleigh zou intrekken. In augustus liet het koppel weten dat Rowan zwanger is van hun eerste kindje.



Jeppe en Jantine

Jeppe en Jantine zijn het enige succesvolle koppel uit het meeste recente seizoen, nummer negen, van Married At First Sight. Hoe lovend Jeppe over ‘zijn’ Jantine praatte, vonden veel kijkers vertederend.

Het lijkt erop dat het nog steeds helemaal goed zit tussen het stel. Zij hebben besloten deze maand nóg een huwelijksfeest te geven, precies een jaar nadat het koppel voor de eerste keer bij het altaar stond.



