Sonny en Dylan van Married at First Sight werpen blik op nieuwe seizoen: ‘Geef elkaar de shine’

Dat koppels hun trouwring nog dragen ná hun tv-avontuur bij Married at First Sight, is vrij uniek. Van de 36 stellen uit het programma zijn er nog maar vier getrouwd. Zo zijn Sonny en Dylan van seizoen zeven nog altijd gelukkig getrouwd en wonen de twee vanaf het begin van het nieuwe jaar zelfs bij elkaar. Volgens het koppel is het belangrijk dat je zonder verwachtingen het programma ingaat.

Zo zegt Sonny dat er ook dit seizoen weer een hoop koppels te vinden zijn, die elkaar te dik en te kaal vinden. „Er is altijd wel wat”, vertelde de ex-kandidaat gisteravond in Renze op Zondag. „Zelf lukt het niet om iemand te vinden en de experts hebben iemand voor je gezocht. ” Vandaar dat Sonny het liefdesavontuur een kans wilde geven en daar plukt hij nog iedere dag de vruchten van.

Nieuwe seizoen van Married at First Sight

In het nieuwe seizoen gaat het bij Paula en Remco al gelijk verkeerd zodra één van de schoonmoeders een quiz doet op de huwelijksdag om haar nieuwe schoonzoon te leren kennen. Ajax of Feyenoord? Citroen of BMW? Als Remco keer op keer de verkeerde antwoorden geeft, is het al duidelijk: dit wordt geen match. Maar ook Martijn en Nicole, het meest spraakmakende koppel van het nieuwe seizoen, blijken geen match made in heaven. De twee botsen zo erg met elkaar dat Nicole een glas rode wijn in het gezicht gooit van haar kersverse man. En ook een ritje op een Italiaanse autoweg gaat er niet ontspannen aan toe. Nicole vond de uitspraken van Martijn zo ver gaan, dat ze aan de handrem trok om uit de auto te stappen.



„Dit is gewoon vreselijk. Ze geven elkaar niet de shine en gunnen elkaar niet de tijd. Als hij de shine even wilde pakken, dan stapte ik even aan de kant”, luidt de kritiek van Dylan op het huidige seizoen. „Maar zij willen beiden op het hoofdpodium staan.” Als voorbeeld noemt Sonny een date, waarbij het pasgetrouwde koppel met elkaar ging karten. „De één won op tijd, de ander omdat hij het eerste over de finish kwam. Wat is nou belangrijk? Daar gingen ze over discussiëren. Maar het is toch veel belangrijker dat je een leuke dag met elkaar hebt? Ze zijn zo bezig met winnen en de leukste zijn.”

Sonny en Dylan zetten hun geld in op Maarten en Richelle

Toch denken Sonny en Dylan dat er ook in dit seizoen een koppel bij zit, die het misschien wel zouden kunnen redden met z’n tweetjes. Volgens hen gaat het om Maarten en Richelle. „Die doen het gewoon lekker op hun gemak. En in het begin was het heel ongemakkelijk om naar te kijken, maar ze gaan steeds meer in die vibe met elkaar. De seksuoloog komt er nu ook bij en het gaat steeds beter.”