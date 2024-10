Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het Dilemma: ‘Ik kan mijn huisgenoot niet (meer) uitstaan’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: Sterre (24), die haar huisgenoot, die nu een jaar bij haar in huis woont, niet uit kan staan.

„Ik mag echt in mijn handen knijpen met mijn huis in Utrecht, het is dichtbij alles, niet zo klein dat mijn kamer een veredelde bezemkast is en vooral niet te duur. Ja, ik leg er maandelijks een paar honderd euro voor neer, maar mijn vader helpt me ook een beetje om rond te komen. Maar goed, ik kan niet in m’n eentje zo’n huis betalen, dus heb ik twee huisgenoten. Een jongen en een meid, ongeveer mijn leeftijd en ook allebei nog studerend, net als ik. Ideaal, zou je zeggen, maar sinds een paar maanden trek ik het bijna niet meer om thuis te zijn.

Onderbroeken op de grond, de hele tijd aanwezig

Oorspronkelijk woonden we met drie meiden samen, wat heel goed ging, maar onze oude huisgenoot vertrok ruim een jaar geleden. Wij zetten hospiteeravonden op en deden echt ons best een zo goed mogelijke match te vinden. En dat was gelukt, dachten we. Onze nieuwe huisgenoot leek sociaal, vriendelijk, en benadrukte ook netjes en opgeruimd te leven. Even klopte dat ook: hij was vaak de hort op, maakte een vriendelijk praatje en we hadden geen last van een vies of rommelig huis.

Maar sinds een aantal maanden is dat veranderd. Het lijkt alsof wanneer ik thuis ben, hij er ook áltijd is. Nu is mijn kamer niet de grootste, dus zit ik ook graag in de woonkamer. Maar hij zit te veel in mijn space, voor mijn gevoel. Ik wil soms ook wel rust en dat lukt dan niet. Dat is echter nog niet wat ik het ergst vind. Ons huis lijkt met regelmaat eerder op een zwijnenstal dan op een plek waar drie (zo goed als) volwassen mensen wonen. Ik kom met regelmaat vieze onderbroeken tegen, naast de wasmand. Waarom stop je ze er niet gewoon in?

Dilemma: ‘Last van huisgenoot’

Heel eerlijk gezegd snap ik de ommezwaai niet zo goed. Eerst was alles koek en ei, en opgeruimd, en nu is dat zo anders. Ik heb het weleens bij hem aangekaart, maar dan wuift hij het weg. ‘Zal niet meer gebeuren’, zegt hij dan, of dat het per ongeluk was. Maar goed, daarna gebeurt het dus wel weer. Mijn andere huisgenoot kan het iets meer van zich af laten glijden. Het is ook geen ramp, natuurlijk, maar ik krijg bijna het gevoel dat ik gek ben omdat ik het wél erg vervelend vind.

Nu weet ik niet meer zo goed wat ik moet doen. Ik hecht veel waarde aan m’n eigen space en rust, en bovenal aan een opgeruimd huis. Het aankaarten bij hem lost dus weinig op en van m’n andere huisgenoot krijg ik weinig steun. Maar toch vraag ik me soms ook af: zou er iets gebeurd zijn waardoor dit opeens zo is veranderd? Ik kan me niet voorstellen dat hij die eerste maanden deed alsof… Wat kan ik hiermee doen?”

