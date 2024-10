Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kees van der Spek door oplichter aangevallen met schroevendraaier: ‘Raak me niet aan!’

Een heftige confrontatie is hij wel gewend, maar in de nieuwste aflevering van Kees van der Spek Ontmaskert lopen de gemoederen wel heel hoog op. Misdaadjournalist Kees van der Spek krijgt het in Portugal flink aan de stok met een oplichter, die hem een tik geeft en vervolgens achterna gaat met een schroevendraaier.

Het voorval was gisteravond te zien in Kees van der Spek Ontmaskert, over de Nederlandse Arlinda, die haar zoon Fabrizio heeft verloren. Omdat een deel van haar familie in Portugal woont, gaat ze regelmatig op en neer. Tijdens een van haar bezoeken leert ze Adilson kennen, die beweert dat ook hij een zoon heeft verloren. De twee worden al snel vrienden en houden contact als Arlinda weer terug naar Nederland gaat.

Adilson vertelt Arlinda dat hij graag een restaurant in Lissabon wil openen, waarop Arlinda hem 15.000 euro leent. Niet lang daarna is haar vriend plotseling van de radar verdwenen. Adilson blokkeert Arlinda op social media. En het restaurant? Dat wordt nooit geopend.

Geld als sneeuw voor de zon verdwenen

Arlinda besluit daarom naar Lissabon te gaan om hem te confronteren. Adilson betuigt daarop zijn spijt en belooft om in termijnen het geld terug te betalen. Maar hij houdt zich niet aan die afspraak en Arlinda’s geld is als sneeuw voor de zon verdwenen.

Daarom schakelt ze de hulp van Kees van der Spek in (die onlangs nog een sneer kreeg van René van der Gijp). Hij en zijn team weten Adilson snel op te sporen, maar hij weigert om met Arlinda in gesprek te gaan. En ook over het geld wil Adilson geen vragen beantwoorden. „Als je dit uitzendt, klaag ik je aan.”

„Het is wel een agressief mannetje hè?”, aldus Kees van der Spek tegen Arlinda. „Wat een naar ventje.” Ook blijkt uit navraag dat Adilson helemaal geen overleden zoon heeft.

Kees van der Spek aangevallen met schroevendraaier

Van der Spek besluit het er niet bij te laten zitten en hij confronteert Adilson nog een keer. Maar die ontmoeting loopt al snel helemaal uit de hand. Adilson stormt op Van der Spek af en geeft hem een tik in zijn hals. „Raak me niet aan”, roept Van der Spek. „Stop, stop!” Maar Adilson is woedend en gaat hem achterna met een schroevendraaier.

Van der Spek en Arlinda weten zich heelhuids aan de situatie te onttrekken en springen in de auto. „Rijden, rijden, rijden! Scheur weg! Voor hetzelfde geld steekt hij je met een schroevendraaier in je borst.”

Inmiddels hebben de twee aangifte tegen Adilson gedaan. Van der Spek van mishandeling en bedreiging, Arlinda van oplichting. Maar de politie heeft nog altijd niets laten horen.



De hele aflevering van Kees van der Spek Ontmaskert kijk je terug via Videoland.

