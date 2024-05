Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

René van der Gijp hekelt Kees van der Spek: ‘Scoren over andermans rug’

René van der Gijp sprak zich gisteravond aan de VI-tafel kritisch uit over de werkwijze van Kees van der Spek in zijn programma’s. Gisteren werd namelijk bekend dat iemand uit zijn programma zelfmoord pleegde. Volgens Van der Gijp gaat het programma van Van der Spek te veel over televisie maken en ‘makkelijk scoren’.

Gisteren werd bekend dat de laatste uitzending van Oplichters Aangepakt offline werd gehaald. Volgens het AD zou een man die in het programma voorkwam, na de uitzending uit het leven zijn gestapt. Hij had een bevriend stel opgelicht voor 40.000 euro, maar een rechter bepaalde dat het geld terug moest. Na de confrontatie in het programma beloofde de man alles terug te betalen, maar hij besloot uiteindelijk uit het leven te stappen.

Van der Spek liet weten ontdaan te zijn van het nieuws. En dat begrijpt Van der Gijp. Hij looft de aanpak van John van den Heuvel, die bijvoorbeeld een ontvoerd kind probeerde te vinden in een van zijn uitzendingen. Maar hij is kritisch op de aanpak van Van der Spek. „Het is allemaal tv maken en spannend maken. Scoren over andermans rug.” Derksen haakt in: „En ook nog een beetje de held spelen.”

Van der Gijp vervolgt zijn pleidooi: „Die interesseert zich geen ene reet over die persoon die 40.000 euro kwijt is en ook geen ene reet in degene die die 40.000 euro gepikt heeft. Dat is puur tv maken.” VI-gast Loiza Lamers benadrukt dat het wel lekker is om naar te kijken.

‘Tv maken voor eigen gewin’

Maar Van der Gijp blijft kritisch. „Ook Alberto Stegeman. Het is altijd voor eigen gewin. Dan heb ik liever John van den Heuvel die zo’n meisje zoekt. Dan weet ik: ‘Daar wint hij niks mee’. Dat doet hij voor het gezin.”

„Je ziet nu wat er gebeurt. Dan kom je bij een man die daar niet tegen kan. En voor wie televisie allemaal te groot is. En die hangt zich op. Dan krijg je dat”, aldus Van der Gijp.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).

