Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Werknemers kampen steeds vaker met psychische problemen: dit kan volgens CNV de oplossing zijn

We lijken het steeds lastiger te vinden om onze carrière te combineren met ons (vaak drukke) sociale leven. Ruim een kwart van de werkenden kampt met psychische klachten door hun baan, blijkt uit onderzoek van CNV. Erover praten kan de oplossing zijn.

Maar liefst 28 procent van de werkenden ervaart klachten, waardoor ze tegen een burn-out aan zitten. 52 procent vindt de psychische belasting van hun werk hoog. En 1 op de 6 werkenden heeft zelfs last van werkgerelateerde trauma’s.

Psychisch verzuim kost miljarden

CNV-voorzitter Piet Fortuin noemt de resultaten van het onderzoek „opzienbarend. De kosten voor psychisch verzuim bedragen 3,3 miljard euro per jaar. Maar dat de psychische nood zo hoog is, hadden we niet voorzien. Achter de hoge verzuimkosten schuilt een wereld van psychisch leed op de werkvloer. Dit zijn alarmerende cijfers, die we niet kunnen negeren”, legt hij uit.

Psychologen zouden de oplossing kunnen zijn. 56 procent denkt dat zij het hoge ziekteverzuim kunnen terugdringen. 1 op de 3 ondervraagden heeft namelijk de behoefte om met een psycholoog te praten over zowel werk als privéleven. De helft is van mening dat een psycholoog ervoor zou kunnen zorgen dat mensen hun werk ‘gezonder en productiever’ doen.

Wist je dat er meerdere typen burn-out zijn? Lees hier welke.

‘Ga praten met een psycholoog’

Loop je over door alle druk die je baan met zich meebrengt? Dan kun je vrij makkelijk met iemand praten, vertelt Fortuin. „Iedere werknemer kan nu al aanspraak maken op een psycholoog via de arbodienst. Deze mogelijkheid wordt slechts mondjesmaat benut, blijkt ook uit dit onderzoek.” Hij geeft aan dat werkgevers en arbodiensten werknemers hier actiever op moeten wijzen.

Volgens hem is het belangrijk dat een psycholoog weet waar hij het over heeft. „Wij pleiten ervoor dat psychologen gespecialiseerd zijn in de sector of het werkveld. Velen hebben immers last van werkgerelateerde trauma’s. Een gespecialiseerde psycholoog kent de ins en outs van een sector en kan werkenden het beste weer op de been krijgen.”

Grote sociale druk

De sociale druk die we onszelf opleggen, speelt ook nog een rol. We willen al onze vrienden zo vaak mogelijk zien, geen feestje missen, bij alle verjaardagen zijn en degelijke. Dat zorgt bij veel mensen voor een volle agenda. Wanneer het dan ook druk op het werk is, kan het snel te veel worden.

Wil je niet direct naar de psycholoog? Je kunt ook wat wijsheden aannemen van de oudere medemens. Metro zette eerder een aantal dingen op een rij, waar we ons volgens ouderen niet druk over hoeven te maken.

Vorige Volgende

Reacties