Kant-en-klaarmaaltijden íets gezonder, dit is waarom (maar A-merken krijgen een standje)

Kant-en-klaarmaaltijden zijn lekker makkelijk na een lange werkdag, maar zijn over het algemeen niet heel goed voor je. Dat komt onder meer door het zoutgehalte, maar ook door de vezels. Met dat laatste lijkt nu iets te gebeuren, heeft de Consumentenbond opgemerkt.

Vaak bevatten kant-en-klaarmaaltijden maar weinig vezels. Zo gebruiken producenten witte rijst in plaats van zilvervliesrijst, of witte pasta in plaats van volkorenpasta. De Consumentenbond heeft maar liefst 400 maaltijden onder de loep genomen, die pasta, rijst, noedels of couscous bevatten. In 2023 bevatten slechts 21 van die maaltijden volkorengranen, dit jaar zijn dat er 52. Je ziet: het gaat maar om zo’n 12,5 procent van alle maaltijden, maar het is ook weer ruim een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar.

Kant-en-klaarmaaltijden bevatten iets meer volkorenproducten

In april van dit jaar kopte Metro nog: Zo ongezond zijn kant-en-klaarmaaltijden. Teun van de Keuken trok namelijk fel van leer tegen supermarktvoedsel, dat volgens hem geen eten is, maar ‘een substantie die daarop moet lijken’. Destijds onderzocht de Consumentenbond ook zulke maaltijden, maar keek toen naar het geheel: welke maaltijden konden de stempel ‘gezond’ krijgen? Van de 224 bekeken maaltijden slaagden er maar acht voor de test. Dat kwam vaak vooral door de hoeveelheid zout en omdat er minder dan 150 gram groente in zat.

De Consumentenbond weet nu te melden dat vooral winkels als Coop, Jumbo, Lidl, Picnic en Plus naar de kritiek geluisterd hebben. Die winkels hebben een stuk meer volkorengranen aan de maaltijden toegevoegd. Maar A-merken? Die „blijven hopeloos achter”, zo weet de bond te melden.

„Helaas merken we bij de A-merken in ons onderzoek nog veel te weinig ambitie. Die gebruiken nog steeds in geen enkel geval volkorengranen in hun kant-en-klaarmaaltijden”, aldus Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond.

Fabrikanten gebruiken het smoesje dat consumenten volkorenproducten niet lekker zouden vinden. Maar uit een panelonderzoek van eind 2023 blijkt wat anders: slechts 5 procent van de deelnemers gaf aan voorkeur te hebben voor witte granen.

