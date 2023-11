Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers vervelen zich bij Ik Vertrek-aflevering: ‘Waar zijn de rampen?

Dat veel Ik Vertrek-kijkers bewust op het reisprogramma afstemmen voor een avondje leedvermaak, blijkt wel uit de reacties die de aflevering van gisteravond opriep. Want hoewel de emigratie van de vriendinnen Jana en Trudy een debacle had kunnen worden, liep het uiteindelijk goed af. Tot teleurstelling van het publiek.

De vriendinnen Jana en Trudy trokken de stoute schoenen aan en kochten een chateau in Frankrijk. De droom van menig bankhangende avonturier. Dus ook gisteravond waren de verwachtingen weer hooggespannen.

Drie jaar wachten op vergunning in Ik Vertrek

Grote lekkages, budgettekort, taalbarrières en gedoe met vergunningen en de niet te vergeten septic-tank. Deze ingrediënten staan op de bingokaart van de gemiddelde Ik Vertrek-kijker. Zo kregen kijkers vorig jaar nog de zenuwen van een geëmigreerde familie dat in Spanje maar liefst drie jaar op de vergunningen moet wachten om hun droom werkelijkheid te laten worden.

Maar bij Trudy en Jana gisteravond niets van dit soort taferelen. Daar verliep het juist allemaal voorspoedig. Hoewel de goede vriendinnen maandenlang achtereen het chateau verbouwen en op elkaars lip zitten, is er nauwelijks een vuiltje aan de lucht. Een koelkast die niet lijkt te werken, maar wel het barbecue-vlees moet koelen, is één van de grootste problemen.

Beter mens door vriendschap

Hun geheim? De vriendschap, denken ze zelf achteraf. „Door onze vriendschap kom ik er zelf ook beter uit, word ik zelf ook een beter mens. Dat komt echt door de vriendschap”, blikt Trudy terug.

Dat de aflevering van gisteravond niet bracht wat de kijkers van Ik Vertrek verwachten, wordt al gauw duidelijk als je de online reacties op het programma leest. Op X deden de kijkers hun beklag. „Nietszeggende aflevering, wederom. Programma is over zijn top heen”, reageerde iemand. „Ik mis echt de bouw en financiële stress, dit is toch niet echt? Een vriezer en dat is alles?”, zegt een ander.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dit gaat allemaal veel te voorspoedig. Waar zijn de rampen? De emotie? De ontreddering? #ikvertrek — Victor Hopman (@victorhopman) November 29, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De dames zijn handig, beschaafd, spreken hun taal . Wordt wat saai zo, ik krijg de Bingo niet vol #IkVertrek — Toko (@TokioSenang) November 29, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik denk dat de echt leuke afleveringen van #ikvertrek een beetje op zijn. — Erik Burgers (De enige echte) 🐟 (@Erik_Burgers) November 29, 2023

Toch kunnen de twee vrouwen ook op applaus rekenen, juist omdat hun avontuur zo gesmeerd verliep.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik vind dat ze het mooi gedaan hebben. Leuke mensen! #ikvertrek — Emma van der Hoek (@emmamarijke) November 29, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik vind het knap.

2 heel verschillende vriendinnen die het avontuur aangaan in Frankrijk. #ikvertrek

Wens ze veel gasten toe. pic.twitter.com/UjZDnDWi1V — Karin van de Water | Coaching & Training (@Coach_Karin) November 29, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vorige Volgende

Reacties