Boa’s meer macht om agressie in het ov aan te pakken? ‘Handboeien en id-controles’

Het is al langer een probleem in Nederland: het toenemende aantal geweldsincidenten in het openbaar vervoer. Voor de branchevereniging OV-NL is de maand nu echt vol: de vervoersbedrijven slaan alarm en roepen het kabinet op om boa’s in het ov meer macht te geven.

Zo pleit de branchevereniging er onder andere voor om handboeien in te mogen zetten bij agressieve reizigers en zelf de identiteit van zwartrijders te mogen controleren, zonder tussenkomst van de politie.

Groeiend geweldsprobleem in het ov

De branchevereniging komt met de oproep vlak voor het Kamerdebat over de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waarbij het groeiende geweldsprobleem in het ov een belangrijk thema is.

Want een probleem is het zeker: in het afgelopen jaar werden er bij de NS 1042 ernstige geweldsincidenten geregistreerd, een stijging van 8 procent ten opzichte van 2022.

Acht op de tien

Dat agressie een groeiend probleem is, blijkt ook uit een onderzoek van de grootste vakbond in de spoorsector, VVMC. Zij ondervonden dat acht op de tien ov-medewerkers te maken krijgt met agressie.

„Boa’s zijn vaak als eerste ter plaatse, maar mogen hun handboeien alleen gebruiken als ze zelf in gevaar zijn”, zegt Hatte van der Woude, voorzitter van branchevereniging OV-NL, tegen het AD. De medewerkers moeten op dit moment nog wachten op de politie als er iets gebeurt. „Als een reiziger of collega wordt aangevallen, mogen ze niets doen. Dat valt niet uit te leggen.”

Handboeien en identiteitscontrole

De branchevereniging wil daarom sneller handboeien mogen in zetten, en niet enkel als de ov-medewerkers in gevaar zijn. Daarnaast willen de vervoerders dat ze zelf de identiteit van zwartrijders kunnen controleren, zonder dat de politie fysiek aanwezig hoeft te zijn. „Ons personeel en de politie zijn nu soms een uur kwijt aan een zwartrijder”, aldus Van der Woude.

In Rotterdam heeft een proef al aangetoond dat het zelf controleren van identiteitskaarten kan helpen om duizenden uren politie-inzet te besparen. Hiermee zou de NS alleen al 5000 politie-interventies per jaar kunnen voorkomen.

De vervoerders hopen dat het kabinet hun oproep steunt, zeker met staatssecretaris Chris Jansen die ov-veiligheid als prioriteit heeft benoemd. Maar of dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren is voorlopig nog even afwachten.

