Rijbewijs halen? Rijles wordt fors duurder en dit is waarom

Rijbewijs halen? Dan mag jij, of wellicht je ouders, dieper in de buidel tasten. Rijlessen zijn namelijk flink duurder geworden. Dat komt doordat er te weinig rijinstructeurs zijn in verhouding tot het aantal leskandidaten en bepaalde regels worden aangescherpt.

Rijles, dat is zoiets dat bijna iedereen ondergaat in zijn of haar leven. En een rijbewijs halen is een heerlijk gevoel. Eerder schreef Metro over het KRO-NCRV-programma De Rijles, waarin allerlei leskandidaten werden gevolgd.

Vergrijsde rijinstructeurs en scherpere regels

De Telegraaf schrijft dat het rijlerarenbestand vergrijst. Dat laat branchekoepel BOVAG weten aan de krant. Meer dan helft van de rijleraren is boven de vijftig jaar. En voor de speciale rijbewijzen is bijna de helft boven de zestig.

Veel rijleraren zijn eigen baas en stoppen als zij zelf besluiten dat het genoeg is geweest. Maar er is ook het een en ander veranderd in de regels. Rijinstructeurs moeten een moeilijkere opleiding volgen en krijgen meer toetsen. Slaagt een instructeur niet voor de toets? Dan mag hij of zij ook geen les geven.

Eerder werd ook bekend dat er ook nogal wat misstanden in de rijschoolbranche plaatsvinden. Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) pleitte daarom voor strengere regels. „Frauderen tijdens het examen, instructeurs die je bewust te vroeg laten afrijden, lespakketten die de indruk geven dat je ‘snel’ je rijbewijs kunt halen. Ik vind dat deze misstanden moeten worden aangepakt. Daarom zijn we vanuit het ministerie aan de slag gegaan met een pakket dat verbeteringen moet aanbrengen in de rijopleiding. Bijkomend voordeel is dat we verwachten dat jongeren hierdoor eerder slagen voor hun rijbewijs.”

Hogere bedragen rijles

En door die regels wordt ook de prijs opgedreven. Want een groter aantal instructeurs haakt af, of zakt, en de blijvende rijleraren berekenen de bijlessen en toetsen door in hun prijs. Gijs Kantelberg, directeur van De VerkeersAcademie, legt uit dat een gemiddelde rijles 66 euro per uur kost. Hij vreest dat dat bedrag over een paar jaar ruim boven de 80 euro per uur is.

Branchevereniging Vereniging voor Rijscholen en Instructeurs (VVRI) vreest dat een groot aantal instructeurs stopt. De BOVAG is daar iets minder pessimistisch over, maar realiseert zich dat marktwering wel de prijzen kan opdrijven.

Rijbewijs halen wordt flink duurder

DENK diende hierover eerder een motie in, die de Tweede Kamer aannam. De minister moet onderzoek doen om te kijken of een prijsstijging voorkomen kan worden.

Een rijles werd de afgelopen tijd al flink duurder. AutoTrack vergeleek de tarieven van 1500 rijscholen en ontdekte dat de prijzen tussen 2021 en 2024 met maar liefst 23 procent stegen naar bijna zestig euro per uur. Maar kiezen voor een goedkopere rijschool hoeft niet per se voordeliger te zijn. Door betere leskwaliteit en -materiaal kan het namelijk zijn dat je minder lessen nodig hebt.

Hoewel rijinstructeurs, die op zzp-basis werken, financieel een mooie tijd tegemoet gaan, is dit verhaal niet gunstig voor alle mensen die een rijbewijs willen halen. Kantelberg vindt dat een kwalijke zaak. „Mensen hebben gewoon een rijbewijs nodig. Maar het is ook van belang voor de economie. Niet voor niets investeren steeds meer werkgevers in de rijbewijzen van hun personeel.”

