Frans Timmermans fel over het kabinetsbeleid: ‘Ze maken er zo’n bende van’

Heeft fractievoorzitter van GroenLinks-PvdA, Frans Timmermans, nog vertrouwen in het kabinetsbeleid? In Café Kockelmann is hij duidelijk: „Ze maken er zo’n bende van, dan komt de hele boel vanzelf ten val.”

Hoe zit het met zijn vertrouwen in de minister van Asiel en Migratie Marjolein Faber (PVV)? „Ze heeft nog niks laten zien, behalve flauwe grappen.”

Frans Timmermans over kabinetsbeleid

„Ik hoop dat ze een keer aan de slag gaat, dan weten we waar we aan toe zijn”, aldus Timmermans in Café Kockelmann. „Als het zo doorgaat hoeven we niet veel te doen als oppositie. Ze maken er onderling zo’n bende van, dan komt de hele boel vanzelf ten val.”

Ondertussen zijn „we al vier maanden bezig en zouden we in een noodsituatie zitten”. Timmermans vertelt in het praatprogramma: „Ik heb het nog nooit meegemaakt om vier maanden nodig te hebben om te bepalen of we in een noodsituatie zitten.”

Borden bij azc’s

In het nieuws verscheen dat minister Faber borden bij azc’s wil plaatsen waarop staat dat er aan de terugkeer van asielzoekers gewerkt wordt. „Ik ben beleid”, verkondigde Faber daarop aan RTL Nieuws. Timmermans merkt „voortdurend” dat bewindslieden iets hun hoofd hebben, „en denken dat ze even aan de Kamer kunnen vertellen hoe iets moet”.

Wat vindt Henk Vermeer (BBB) van de borden? „Ik snap het idee dat je verwachtingen wil managen. Maar ik ben niet zo van de borden. We hebben dat geprobeerd met de wolf, maar die luisterden ook niet.”



‘Wegtreiteren werkt niet’

Timmermans zegt één ding te weten vanuit Europa: „Mensen wegtreiteren werkt niet.” Volgens Timmermans moeten de feiten op tafel komen. „Die feiten spreken boekdelen, het probleem zit in de opvang. Maak serieus werk van de spreidingswet.”

