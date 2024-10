Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mona Keijzer: ‘Geen bezwaar tegen borden in azc’s die te kennen geven dat sommigen terug moeten’

In sommige asielzoekerscentra wil Marjolein Faber, PVV’er en minister van Asiel, borden ophangen waarop staat dat er ook aan de terugkeer van asielzoekers gewerkt wordt. Kortom: mensen zien dan borden waarop staat dat sommigen van hen teruggestuurd zullen worden naar het land van herkomst. Vicepremier en minister van Volkshuisvesting Mona Keijzer ziet daar geen bezwaren tegen.

„Er zijn ook mensen die hier niet horen te zijn, en daar kan je niet duidelijk genoeg tegen zijn”, aldus de BBB-vicepremier voor aanvang van de wekelijkse ministerraad.

Keijzer: ‘Terugkeerborden zullen mensen geen angst aanjagen’

Keijzer gelooft niet dat dergelijke borden mensen die echt op de vlucht zijn voor geweld of vervolging, angst zullen aanjagen. „Ik kan me dat niet voorstellen. Als je vlucht uit oorlogsgebied, heb je echt wel voor hetere vuren gestaan.”

Faber zei onlangs na een bezoek aan Denemarken dat zij daar inspiratie heeft opgedaan voor manieren om het voor asielzoekers minder aantrekkelijk te maken om naar Nederland te komen. De borden zouden een idee zijn dat daaruit is voortgekomen.

Strenge boodschap in ‘diverse talen’ eerst in Ter Apel en Budel

De strenge boodschap moet in „diverse talen” op de borden komen, zei minister Faber voor aanvang van de ministerraad. Ze heeft nog niet bedacht welke. De bewindsvrouw ontkent dat ze het plan heeft geopperd om even in de aandacht te komen, maar dat er niets van terechtkomt. „Ga er maar vanuit dat er wel wat van terecht gaat komen”, zei ze. De minister wil beginnen in de asielzoekerscentra in Ter Apel en Budel.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) laat in een reactie op de borden weten de voorkeur te geven aan „gerichte communicatie aan de betreffende doelgroepen”. Snelle besluitvorming en duidelijkheid voor asielzoekers is hierbij belangrijk, aldus het COA. Verder geeft het COA aan geen zicht te hebben op wat voor impact dit op vluchtelingen zou hebben, „de borden staan er ook nog niet”.

