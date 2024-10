Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Door een podcast begonnen met pensioenbeleggen’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 26-jarige Elise, die sinds een tijdje aan pensioenbeleggen doet, en dat allemaal dankzij een podcast.

Beroep: AV-technicus (evenemententechniek)

Woonsituatie: nu nog een huurwoning, volgende maand een koopwoning

Netto maandinkomen: 2500 euro, met toeslagen 3200 euro

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Redelijk ‘braaf’, moet ik zeggen. Mijn ouders waren qua inkomen heel stabiel, er waren geen geldzorgen. Een studieschuld heb ik ook nooit gehad, want mijn mbo-opleiding rondde ik binnen zes jaar af – en dan wordt je schuld omgezet in een gift. Tijdens mijn studie woonde ik ook thuis, met uitzondering van een halfjaar stage in Breda – dat was te ver vanuit Friesland. Maar daardoor heb ik al die tijd flink kunnen sparen. Ik geloof dat ik na mijn opleiding 10.000 euro had gespaard dankzij bijbaantjes, maar ook tijdens mijn eerste ‘echte’ baan woonde ik nog een tijdje thuis. Dán gaat het hard, ik zette gerust 1500 euro in de maand opzij. Inmiddels staat er zelfs 70.000 euro op mijn spaarrekening.”

Op welke manier werd er thuis over geld gesproken?

„Mijn vader zocht veel dingen voor me uit, bijvoorbeeld toen ik ging studeren. Hoe kun je het minste lenen? Hoe laat je het omzetten in een gift? Hoe betaal je je eigen zorgtoeslag? Als ik het in één keer betaalde kreeg ik korting, ontdekte mijn vader, dus dat deed ik dan. Dat nieuwsgierige van mijn vader heb ik wel overgenomen, want zelf ben ik in het pensioenbeleggen gedoken. Het grappige is dat mijn ouders dát weer helemaal niks vinden, véél te onzeker. Zij sparen liever.”

Vind jij het ook spannend, pensioenbeleggen?

„Een beetje, misschien. Maar ik móet wel, want mijn werk heeft geen pensioenregeling. Wel krijgen we zo’n 100 euro per maand voor pensioendoeleinden, maar daar moet je zelf iets mee doen. Zelf denk ik dat beleggen de enige optie is, wil je er iets uit kunnen halen – die spaarrente zet immers geen zoden aan de dijk.”

Hoe heb je je in dat pensioenbeleggen verdiept?

„Ik heb de podcast Jong Beleggen geluisterd. Die is hartstikke interessant! Ik ging er helemaal in op, luisterde urenlang naar al die afleveringen – ik rij veel voor mijn werk en moet vanuit Friesland geregeld naar locaties in de Randstad, zoals het ZiggoDome en Ahoy. Dan kon ik net zo goed die podcast luisteren. Nadien besloot ik het zelf te proberen en een accountje aan te maken, nu leg ik maandelijks 150 euro in. Het leuke is: je krijgt een deel ook weer terug als je je belastingaangifte doet, vorig jaar was dat bij mij zelfs 1200 euro. Dan wordt pensioenbeleggen wel aantrekkelijk.”

Hoe kijk je zelf naar geld?

„Het geeft mij een soort zekerheid, het feit dat je spaargeld hebt en je pensioen is geregeld. Ik denk ook dat het belangrijk is om dergelijke back-ups te hebben. Mocht je inkomen wegvallen, dan heb je meerdere potjes paraat staan.”

Dan geeft die 70.000 euro spaargeld je vast ook een zeker gevoel

„Absoluut, al hebben mijn vriend en ik net een huis gekocht en moeten we binnenkort naar de notaris. Waarschijnlijk kan ik dan zo de helft ervan weer aftikken. Jammer, haha.”

Ai. Pijnlijk?

„Enerzijds wel, maar anderzijds krijg ik er wel een droomhuis voor terug, dus dat voelt niet als een verlies. Eerder als een investering. Ha, al mag mijn vriend zijn geld uitgeven aan de inrichting. Ik heb de notariskosten voor mijn rekening genomen omdat hij minder spaargeld heeft – hij was pas later klaar met studeren omdat zijn studie door corona uitliep. Dan ga ik hem niet opzadelen met een soort ‘schuld’ van 15.000 euro. Ik vind ook: daar ben je partners voor. En andersom zou hij hetzelfde doen.”

Jullie droomhuis dus, vertel?

„Het grappige was dat we tijdens de bezichtigingen niet langs konden komen, omdat we vakantie vierden in Frankrijk. Maar het leek het ideale huis: een rijwoning met zonnepanelen, een groot oppervlak, energielabel A en instapklaar. We vroegen onze aankoopmakelaar of hij dan langs wilde gaan. Op het moment suprême keken we mee via videobellen – we waren net aan het klimmen, trouwens – moesten we nog afdalen ook om het huis digitaal te kunnen bezichtigen. Maar het zag er goed uit! Uiteindelijk belde onze makelaar vijf minuten voor het sluiten van de biedingen om naar het hoogste bod te vragen – daar gingen we nog 5000 euro overheen. Het voelde een beetje als Kopen zonder Kijken, haha.”

En was het ook een goeie deal?

„Het huis stond voor nog geen drie ton te koop, wij kochten het voor zo’n 347.000 euro. Dat vind ik best netjes – zeker als je weet dat er in Leeuwarden ook huizengekte heerst en je continu wordt overboden.”

Stelling: je kunt nooit te veel geld hebben

„Gek genoeg denk ik van wel. Hoe meer geld je hebt, hoe minder je de waarde nog ziet en verder verwijderd raakt van de werkelijkheid. Tegelijkertijd zie ik ook mensen in mijn omgeving die helemaal niet superrijk zijn, maar het wel breed laten hangen. Terrasje hier, etentje daar, shoppen, drankjes. Ik denk dat het de huidige tijdsgeest is: een huis kopen is lastig, het pensioen is nog heel ver weg, dus dan maar nu leven. Ik denk echter dat die mensen zichzelf op den duur nog wel gaan tegenkomen – je kunt niet altijd zo leven, vermogen opbouwen is óók belangrijk. Maar goed, ik kan er moeilijk iets over zeggen, want ik kan niet in andermans portemonnee kijken.”

Stelling: geld wordt meer waard als je het kunt delen

„Dat sowieso. Als een vriendin een keer iets niet kan betalen, dan reken ik het voor haar af – dat geeft mij ook een goed gevoel. Het moet natuurlijk niet zo zijn dat mensen gebruik van je gaan maken, maar zo af en toe maakt het het leven wel een stuk gezelliger.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Toch wel. Zonder eigen vermogen hadden mijn vriend en ik bijvoorbeeld nooit kunnen overbieden, en kijk ons nu: we hebben ons droomhuis. Dáár word ik wel gelukkig van. Maar ook het feit dat ik straks mijn hypotheek kan betalen en nog een appeltje voor de dorst heb, geeft me zekerheid en rust.”

