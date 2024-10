Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Eva Jinek laat Achtuurjournaal te vaak wachten: ‘Zijn niet het Eén-over-Achtjournaal’

Het lukt talkshowkoningin Eva Jinek wat alle andere opvolgers van De wereld draait door niet lukte: kijkcijfers boven een miljoen scoren. De terugkomst van Jinek bij de publieke omroep pakt tot nu toe dus goed uit. Maar er is één ding waar ze regelmatig niet in slaagt: op tijd stoppen met de uitzending. En dat zorgt voor irritatie bij de NOS, dat daardoor niet op tijd met het Achtuurjournaal kan beginnen.

Een opvallend moment aan het eind van de uitzending van Eva afgelopen week. Jinek spoorde haar gast, Nick Schilder, aan om haast te maken. Hij stond op het punt zijn nieuwe nummer Run te zingen toen Jinek hem nog een vraag stelde. Daarop begon Schilder een lange uitleg en moest Jinek streng ingrijpen. „Run, Nick, want anders komt het Achtuurjournaal te laat en zitten we zwaar in de penarie. Alsjeblieft!”

Niet de eerste keer

Het was niet de eerste keer dat de uitzending van Eva uitliep, waardoor het Achtuurjournaal van de NOS pas later kon beginnen, iets waar de NOS niet bepaald gecharmeerd van is. „We nemen binnenkort contact op met de redactie van Eva”, laat een woordvoerder van de omroep aan De Telegraaf weten.

„Ons belangrijkste en best bekeken journaal heet niet voor niets het Achtuurjournaal en niet het Eén-over-Achtjournaal”, zegt de woordvoerder. „We streven er dus naar om gewoon om acht uur stipt te beginnen, want dat is wat de kijkers verwachten.”

NOS neemt contact op met redactie van Eva

De NOS heeft nog geen contact opgenomen met de redactie van Eva, maar is wel van plan dit binnenkort te gaan doen. „Dit komt ongetwijfeld goed”, aldus de woordvoerder van de NOS.

Ook de AVROTROS, de omroep die Eva uitzendt, laat weten er vertrouwen in het hebben dat het goedkomt. Volgens de omroep staan zij in nauw en goed contact met de NOS. „De uitzending van Eva was vorige week ook een keer korter omdat er een ingelaste uitzending was van het journaal.”

Reacties