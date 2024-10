Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Eva Jinek schiet vol na gesprek met ongeneeslijke zieke Eva (26)

Eva Jinek kreeg het gisteravond te kwaad in haar talkshow Eva. De 26-jarige Eva Hermans-Kroot is ongeneeslijk ziek en schoof aan om te vertellen over het boek dat ze over haar kankerdiagnose schreef.

In het boek Longeneeslijk, zoals ook het Instagramaccount van Hermans-Kroot heet, vertelt ze over leven met terminale longkanker. Het boek is vanaf 17 december te koop. Hermans-Kroot was ook te zien in het programma Over Mijn Lijk.

Eva Hermans-Kroot bij talkshow Eva over ziekte

Hermans-Kroot hoorde onlangs dat ze is uitbehandeld. „Het voelt voor mij nog steeds niet zo. Ik voel me nog steeds goed genoeg. Maar het kan zo zijn dat ik er over zes maanden niet meer ben. Dat is reëel”, vertelde ze in de talkshow.

Het begon allemaal in februari 2021. Hermans-Kroot voelde zich niet goed en ontdekte een bult in haar nek. Een paar weken later kreeg ze te horen dat ze een zeldzame vorm van longkanker heeft en er geen kans op genezing is. Maar vijf mensen op aarde hebben deze ziekte. Hermans-Kroot was destijds 22 jaar oud. Ze deelde haar verhaal openlijk op social media en snel waren er honderdduizenden mensen die haar volgden.

‘Eigenlijk is het leven heel mooi’

Sinds haar diagnose bekijkt ze wereld door andere ogen. „Het was echt een intens gevoel. Ik beleef het nu weer. Ik stapte de auto in en ik keek naar boven. Ik realiseerde me: eigenlijk is het leven heel mooi. Je hebt longkanker, je wordt niet meer beter, en je ziet dan pas het mooie van de wereld.”

Dat gevoel is beklijfd. Vroeger was ze veel materialistischer, nu is ze blij met ‘het kleinste wat er is’. Haar vader vroeg haar laatst wat ze nog zou willen doen in de resterende tijd. Op vakantie? „Ik wil gewoon kleine dingen doen. Al gaan we koffiedrinken, dan ben ik blij.”

In het nu leven

Hermans-Kroot legt uit dat haar kankerdiagnose haar ook veel heeft gebracht. „Ik ben anders naar gewone dingen gaan kijken. Ik ben in het nu gaan leven en niet meer in de toekomst. Voordat ik ziek werd, was ik bezig met: ik wil een huis kopen, ik wil kinderen, ik moet een goede studie volgen met zo min mogelijk studieschuld. Toen ik ziek werd, besefte ik dat het geen nut heeft om 20.000 euro op je spaarrekening te hebben en morgen dood te zijn. Je hoeft ook geen goede studie te doen als je morgen dood bent.”

Ze legt zich bij haar lot neer, al denkt ze dat je zoiets nooit kunt accepteren. „Ik ga op jonge leeftijd overlijden. Daar probeer ik mijn leven zo goed op in te richten. Maar accepteren doe ik het nooit, want ik ben niet klaar met leven. Pas dan kun je het accepteren.”

Tranen bij Eva Jinek

Tegen het einde van het gesprek zegt Hermans-Kroot dat ze trots op zichzelf is. „Op hoe ik dit hele proces doorloop. Ik kan niet anders dan trots zijn op mezelf, want beter heb ik het voor mijn gevoel niet kunnen doen”

„Dat mag je ook zijn. Het was heerlijk om naar je te luisteren”, reageerde Jinek daarop. Na het gesprek ging de presentatrice door naar het volgende onderwerp. „Heel wat anders”, aldus Jinek, namelijk een gesprek over Nederlandstalige muziek. Bij de aankondiging daarvan schoot Jinek vol. „Nou, sorry hoor”, zei ze, waarop ze even naar haar tafelgast keek.

Je kunt Eva terugkijken via NPO Start.

Reacties