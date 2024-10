Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Op rouwen om je huisdier rust nog altijd een taboe: hoelang duurt dat en hoe doe je dat het ‘best’?

Bijna de helft van de Nederlandse huishoudens heeft een huisdier. Maar huisdieren worden doorgaans minder oud dan hun baasje. Grote kans dat je op enig moment te maken krijgt met de dood van je huisdier. Hoe kun je dit grote verlies toch een plaats geven? Dierenartsassistente Hanneke Fleur, gespecialiseerd in rouw als het gaat om de dood van huisdieren, geeft tips.

Rouwperiode: van enkele dagen tot maanden

Mensen rouwen gemiddeld 8,5 maand om het verlies van hun huisdier. De rouwperiode varieert van enkele dagen tot enkele jaren en de duur hangt af van verschillende zaken, zoals de relatie die je had met het dier.

Tijdens haar werk als paraveterinair dierenassistente in de dierenartspraktijk had Hanneke Fleur regelmatig te maken met eigenaren die afscheid moesten nemen van hun dier. Als assistente probeerde ze de eigenaar zo goed mogelijk te begeleiden en te ondersteunen. “Maar zodra de eigenaar de praktijk verliet, hielde de begeleiding op.” Er werd dan hooguit een kaartje gestuurd, een paar dagen later, maar dat was het dan wel. “Terwijl de werkelijke ervaring van het verlies dan eigenlijk echt pas begint.”

Uit eigen ervaring weet Hanneke Fleur hoe zwaar is om afscheid te nemen van je maatje, en zonder je kat, hond of cavia verder te moeten in je leven. Ze volgde de opleiding Counseling en Counseling bij Depressie en Rouw. Daarna specialiseerde ze zich, door de opleiding rouwverwerking bij dieren te volgen. In 2022 rondde ze de opleiding Uitvaartondernemer voor dieren met succes af. Inmiddels heeft ze een eigenpraktijk: Thuisdierzorg 1 op 1.

Verschillen rouwproces mens en dier

Wat zijn de verschillen in rouw, of het om een huisdier of een mens gaat? „De rouw om een huisdier is vaak minder erkend dan de rouw om een mens, ondanks de hechte emotionele band die mensen met hun huisdier hebben”, zegt Hanneke Fleur. „De sociale erkenning van dit verdriet ontbreekt vaak, wat het moeilijk maakt voor mensen om openlijk te rouwen.”

Rust er een taboe op rouwen om je huisdier? Hanneke Fleur denkt van wel. “Er rust vaak een taboe op rouwen om een huisdier. Mensen voelen soms schaamte, omdat de maatschappij het verlies van een huisdier niet altijd serieus neemt, wat het rouwproces soms extra belastend kan maken.” Net als bij het verlies van een mens, zijn er bij de dood van een dier ook verschillende rouwstadia, zoals ontkenning, boosheid, verdriet en acceptatie.

Tips om het verdriet om je huisdier te verwerken

„De belangrijkste tips zijn het erkennen van je verdriet, steun zoeken bij mensen die je situatie begrijpen, herinneringen koesteren en jezelf de tijd geven om te rouwen, zonder je emoties te onderdrukken”, zegt Hanneke Fleur. “Doe wat goed voor jou voelt, dat verschilt per persoon. Lezen over rouw en zo herkenning vinden, heeft mij bijvoorbeeld erg geholpen. Maar ook elke dag tien minuten van mij afschrijven in een dagboek, veel praten over het dier, een fotoboek maken en wandelen in de natuur.”

Verdriet niet wegstoppen, maar toelaten

Ze heeft zelf meerder huisdieren verloren. “Deze verliezen hebben mij geraakt en geholpen om de emotionele impact van het verliezen van een huisdier goed te begrijpen. Door mijn eigen rouwproces heb ik geleerd wat belangrijk is in het bieden van steun aan anderen die het meemaken. Dit stelt mij in staat om op een persoonlijk, empathische manier mensen te begeleiden bij het verlies van hun huisdier.” Ze voegt toe: „Het is vooral belangrijk om het verdriet weg te stoppen, en hoe moeilijk en hoe pijnlijk dat ook is, dwars door die rouw heen te gaan. Alleen dan kan je op een dag weer verder met je leven en het accepteren.”

