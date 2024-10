Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tranen tijdens Beste Zangers: ‘Stuur die twee naar het Songfestival’

In de vierde aflevering van Beste Zangers draaide gisteravond alles om zangeres SERA. De broers van Tangerine brachten hun versie van het nummer Dance with my Father ten gehore en dat was zowel de zangeres als voor kijkers een emotioneel moment.

Sera de Bruin, beter bekend als SERA, had een bijzondere start van haar zangcarrière. Een TikTok-video waarop zij zingend in haar auto te zien was, werd maar liefst 24 miljoen keer bekeken. En haar eerste optreden was er niet zomaar een. Die vond namelijk plaats op de verjaardag van Cristiano Ronaldo.

SERA in Beste Zangers

Inmiddels heeft de zangcarrière van SERA dan ook een behoorlijke vlucht genomen en stond de gisteravond in de schijnwerpers tijdens Beste Zangers, waar ze openhartig vertelt over het verlies van haar vader. „Het was onverwachts, hij is maar 44 jaar geworden.” Ze was pas twaalf jaar oud toen dit gebeurde. „Het is echt een traumatische ervaring geweest. Ik heb nooit meer kunnen zeggen hoeveel ik van hem hield, ook al wist hij dat natuurlijk wel. Ik weet nog dat ik dacht: dit kan niet waar zijn. Dit is gewoon een nachtmerrie.”

Vooral het optreden van Tangerine maakt veel los bij SERA. De broers Sander en Arnout maken indruk met hun versie van het nummer Dance with my Father van Luther Vandross. „Ze heeft natuurlijk hele mooie eigen liedjes, maar we wilden ook iets doen ter ere van je vader. En volgens mij ook iets wat veel voor je betekent en dat is Dance with my father van Luther Vandross”, verklaren de broers.

De juiste snaar

Het nummer raakt dan ook precies de juiste snaar en laat SERA in tranen achter. „De emoties liepen hoog op. Ik probeerde er tegen te vechten, maar het lukte niet. Die stemmen zijn zo mooi en het liedje is zo raak voor mij.”

En ook veel kijkers van Beste Zangers zijn diep onder de indruk van het emotionele optreden. „Zelfs ik kreeg tranen”, reageert een kijker. Anderen vinden het optreden zelfs zo goed dat Tangerine wat hen betreft naar het Eurovisie Songfestival moet. „Stuur die twee naar het songdfestival. Niet normaal goed, zo uniek zijn jullie.”



Je kunt Beste Zangers terugkijken via NPO Start.

