Tangerine steelt show in Beste Zangers met lied dat emotionele betekenis heeft voor Jan Smit

In de eerste aflevering van een nieuw Beste Zangers draaide het om het repertoire van Matthijs Buwalda. Vooral zangduo Tangerine, dat bestaat uit Arnout en Sander Brinks, imponeerde volgens kijkers, met een lied dat voor Jan Smit een speciale betekenis heeft.

Buwalda heeft geen grote hits en is nog nooit eerder op televisie geweest. Het was voor de medekandidaten even zoeken wel liedje ze wilden vertolken, maar de bijzondere teksten maakten bij elk optreden indruk. Ook vorig seizoen werden de zangers en zangeressen regelmatig de hemel in geprezen.

„Jij hebt mij doen inzien dat je het leven op een andere manier moet bekijken”, zegt Jan Smit. „Het vluchtgedrag waar ik in zat, mijn werk, alleen maar obsessief proberen te beste te zijn. Maar jij zei: van wie wil je dan de beste in zijn? Je moet toch voor je kinderen en je vrouw de beste zijn. Dat is het voornaamste.”

De twee kennen elkaar via Instagram. „Ik kende Matthijn dus helemaal niet, ik wist niet van zijn bestaan af en ik kende zijn nummers niet. Ik zat in Spanje en had therapie met verschillende therapeuten. Toen kreeg ik een nummer doorgestuurd van mijn vrouw, Liza, en die zei: ‘Luister hier eens naar’. En dat was De Wind Draait. Toen ben ik dus helemaal leeggelopen, ik wist niet dat je zo hard kon huilen, en zo lang. Toen heb ik hem een bericht gestuurd. Ik voelde me zoals de mensen die mij mails, brieven of DM”s sturen. Ik had nog nooit gehad dat muziek mij raakte. Wel in algemene zin, maar niet dat het me in mijn ziel raakte. Dat had ik met Matthijn.”

Hierna spraken Smit en Buwalda af en hielden ze er een vriendschap aan over. Buwalda legt uit dat het onwerkelijk voelde toen Smit hem ineens een bericht stuurde. „Tegelijkertijd: liedjes gaan op reis. En als je ze uitbrengt, dan begint die reis en heb je er totaal geen controle meer over.”

„Het voelt voor ons als cadeau dat wij dit liedje mogen zingen nu”, zegt Arnout Brinks. Zij wisten niet dat het zo’n betekenis had voor Smit. „The pressure is high.” Arnout Brinks: „Het is zo’n mooie song en we hebben hem helemaal eigen gemaakt.” Zo hebben ze het tempo iets opgeschroefd en er meer positiviteit in gegooid.

„Wat mooi”, roept Buwalda na afloop uit. „Ze hebben zo veel hoop in het liedje gezongen. Mijn versie is best een beetje pessimistisch. Ik vond het ook bijzonder om het te horen naast Jan, omdat het voor ons allebei iets betekende.”

Smit vertelt welke zin hij het mooist vindt. „En op een dag waaien we samen weer droog, dat was ‘m, dat gaat om die onvoorwaardelijke steun en die liefde die je daaruit haalt, dat mij zo raakt.” Karin Bloemen vertelt dat ze werd teruggebracht naar 23 jaar geleden. „Toen ik door mijn hoeven zakte. Ik zie die twee mannen die dat met zoveel liefde zingen. Ik zakte weer door mijn hoeven.”

