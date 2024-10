Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoogte uitkeringen verschillen sterk per gemeente, hier ben je het slechtste af

De hoogte van uitkeringen kan tot wel 900 euro per maand minder zijn, afhankelijk van in welke gemeente je woont. Dat meldt vakbond FNV, die in een onderzoek verschillende uitkeringen in meer dan zeventig gemeenten onder de loep nam. De vakbond vindt de grote verschillen oneerlijk en zegt zich hier grote zorgen over te maken.

Mensen met een uitkering krijgen in sommige gemeenten tot wel 900 euro minder per maand dan mensen die ergens anders wonen en in een soortgelijke situatie zitten. Zo krijgen mensen die in de bijstand zitten sinds 2015 hun uitkering van hun gemeente, maar de verschillen per gemeente zijn groot. Dat komt omdat gemeenten allemaal hun eigen regels hanteren, aldus FNV.

Het leidt volgens de vakbond tot grote ongelijkheid in het land. „Het is onacceptabel dat louter je postcode bepaalt hoeveel financiële hulp of zorg je krijgt”, zegt vicevoorzitter van FNV, Kitty Jong. „Mensen in kwetsbare situaties moeten kunnen rekenen op eerlijke en gelijke ondersteuning, ongeacht waar ze wonen.”

Uitkeringen in Vlissingen het laagst

Vlissingen is volgens het onderzoek een van de gemeenten waar mensen met weinig geld relatief slecht af zijn. Zo hebben mensen in die gemeente vaak recht op een financiële bijdrage als ze een inkomen tot 110 procent van het sociaal minimum hebben. In twee andere Zeeuwse gemeenten, Middelburg en Veere, ligt de grens bij sommige regelingen op 130 procent, aldus FNV. Wel is het zo dat de financiële situatie van Vlissingen slecht is en de gemeente daarom onder curatele staat van het Rijk.

De vakbond wil dat alle gemeenten dezelfde regels hanteren en roept de regering en de Tweede Kamer op om dit te regelen. Verder wil de bond dat de inkomensgrens voor regelingen omhoog gaat naar 150 procent en dat de bijzondere bijstand altijd een gift is en geen lening.

FNV wil meer geld voor gemeenten

Gemeenten moeten wat FNV betreft meer geld krijgen om de regelingen te betalen. De vakbond vindt dan ook dat bezuinigingen moeten worden geschrapt. „Het kan niet zo zijn dat dit kabinet de zorg voor inwoners bij gemeenten neerlegt, maar tegelijkertijd een gigantische bezuiniging aankondigt voor 2026. Het laat zich namelijk nu al raden dat ook die bezuinigingen terecht gaan komen bij de meest kwetsbaren in onze samenleving”, aldus Jong.

