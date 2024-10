Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Aandacht sterrenrestaurants in Vandaag Inside afgebrand: ‘Decadent gelul, het loopt storm bij de voedselbank’

Michelin heeft weer sterretjes uitgereikt. Voor de Nederlandse horeca en sterrenrestaurants in het bijzonder is dat natuurlijk hartstikke belangrijk. Aan tafel in Vandaag Inside dachten ze daar gisteravond echter heel anders over. Vooral Johan Derksen, de man die vooral bekend staat van niét eten.

Natuurlijk ging het in Vandaag Inside ook over Geert Wilders en Femke Halsema, net als bij Eva Jinek, maar sterrenrestaurants bleven niet onbesproken. „Ik krijg een gekke vraag binnen”, opent talkshowhost Wilfred Genee het onderwerp, turend op zijn iPad. „Johan, wat is het lekkerste dat jij ooit gegeten hebt? Maar je eet eigenlijk helemaal niet. Beetje lastige vraag dan natuurlijk, maar wat is het lekkerste dat je ooit gegeten hebt?” De vraag bleek voor Johan Derksen een mooi voorzetje richting het thema sterrenrestaurants.

Niks belangrijkers dan sterrenrestaurants?

Derksen: „Ik kan echt genieten van een lekker stukje vis, een stukje kabeljauw.” Genee: „Maar moet dat dan in een sterrenrestaurant, of zeg je ‘nou’…” Derksen haakt meteen in: „In toenemende mate stoort met dat geweldig. Dat decadente gelul in de media over sterrenrestaurants hè? Alsof er niks belangrijkers is dan sterrenrestaurants. De overheid moet betalen voor de kinderen zodat zij ‘s ochtends kunnen eten. Het loopt storm bij de voedselbank en we zien al dagenlang dat geleuter over sterrenrestaurants. Als je daar gaat vreten ben je honderden euro’s kwijt. Ik vind het decadentie tén tóp. Ik ga princinpieel niet naar een sterrenrestaurant, want ik wil weten wat ik eet in de eerste plaats; ik hoef ook niet twaalf gangen te hebben, ik hoef geen dure wijn. Geef mij maar een glas Optimel, met een stukje vis.”

10 sterrenrestaurants erbij

Zo, dat was eruit. „En een boterham natuurlijk, één boterhammetje erbij hè”, voegt Wilfred Genee toe. „Moet wel een goed boterhammetje zijn.” Johan Derksen: „Het is wat. Het grote nieuws is: tien sterrenrestaurants erbij.” Ongetwijfeld met een beetje natte vingerwerk: „Jonnie Boer, fantastisch. Als je er gaat eten ben je 800 euro kwijt.” Derkens noemt de sterrenchef overigens Sjonnie de Boer.

⭐ Michelin-sterren De Librije in Zwolle is het enige restaurant in Nederland dat drie Michelinsterren mag voeren. Jonnie en Thérèse Boer kregen maandag in Maastricht voor het twintigste jaar de hoogste onderscheiding in het restaurantwezen toegekend. Negentien restaurants hebben twee sterren. Michelin beloonde tien nieuwe eetgelegenheden met één ster, in totaal hebben 122 restaurants minstens één Michelinster. Een overzicht lees je in/op de Michelin Gids.

Lekkere balletjes

Gast Olcay Gulsen zorgt in Vandaag Inside voor een tegengeluid. „Maar Johan, jij geniet dan niet van het eten. Maar er zijn ook heel veel mensen die daar wel van genieten. Dat mag toch?” „Ga jij vaak naar sterrenrestaurants?”, wil Genee van Gulsen weten. „Nou ja, het is ook niet helemaal mijn ding. Dat modeculaire eten enzo vind ik allemaal te ingewikkeld. Ik houd wel van een mooie wijn en goed eten. Dat hoeft niet in een sterrenrestaurant, totaal niet juist. Zeker niet, maar ik vind het wel leuk als mensen veel verstand hebben van eten en van wijn.”

De conclusie in Vandaag Inside is dat iets als De Ballentent in Rotterdam veel beter is. Johan Derksen: „Prima tent.” René van der Gijp veert plotseling ook op: „Heerlijk zakie. Lekkere balletjes, man.”

Mocht je zelf een keer uitgebreid de knip willen trekken: bekijk dan het overzicht van de duurste restaurants ter wereld (met eentje in eigen land).

