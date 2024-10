Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Faber neemt oproep senaat over asielnoodwet mee, maar wil nog niet vooruitlopen

Minister Marjolein Faber (Asiel en Migratie) wil nog niet vooruitlopen op de gevolgen van een motie die afgelopen nacht werd aangenomen in de Eerste Kamer, waarin haar werd gevraagd om een alternatief voor de omstreden asielnoodwet die zij in voorbereiding heeft. Deze oproep „nemen we mee naar de ministerraad”, aldus de bewindsvrouw.

Faber benadrukt dat zij vanuit het coalitieakkoord „de opdracht” heeft om via noodwetgeving tot veel strengere asielregels te komen. „Maar het is wel zo dat er een motie is aangenomen in de Eerste Kamer”, erkent zij. De senaat keerde zich tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) tegen de door het kabinet gekozen route, die in eerste instantie het parlement buitenspel zet.

Het gaat een meerderheid in de Eerste Kamer te ver dat de volksvertegenwoordiging pas aan bod komt als de maatregelen die via het noodrecht worden doorgevoerd, na enkele maanden verlengd moeten worden. Net als vrijwel de voltallige oppositie in de Tweede Kamer dringen de senatoren aan op spoedwetgeving waarin beide Kamers wél op voorhand worden gekend.

Mocht het kabinet de oproep tot zo’n ‘plan B’ naast zich neerleggen, dan loopt het risico dat de asielplannen enkele maanden later alsnog sneuvelen in de senaat, waar de coalitiepartijen geen meerderheid hebben. Minister-president Dick Schoof zei in het debat in de Eerste Kamer voor de stemming over de motie dat het kabinet een dergelijk signaal vrijdag zou bespreken in de ministerraad.

Faber wil nog niet zeggen wanneer zij haar „dragende motivering” voor de inzet van het noodrecht verdedigt in de ministerraad. De verwachting was tot dusver dat dit zou gebeuren voordat de Tweede Kamer eind deze maand met herfstreces gaat.

ANP

