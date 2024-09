Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waarom meedoen aan reality-tv een erg grote impact op je leven kan hebben

Deze maand is het 25 jaar geleden dat het eerste seizoen van Big Brother werd afgetrapt. Het was het startschot van een gloednieuw genre: reality-tv. Een genre dat nog steeds miljoenen kijkers trekt. Maar ook een genre dat onwetende deelnemers een nieuw leven bezorgt.

Joyce confronteert Albert in B&B Vol Liefde, kopte Metro gisteren. Een half jaar geleden zouden we zo langs Joyce en Albert lopen op straat. Maar nu zijn het BN’ers, door hun deelname aan het RTL-programma. Dat laat zien dat reality-tv erg veel impact heeft.

Sabine was één van de eerste realitysterren

Nieuwsuur besteedt deze week uitgebreid aandacht aan het genre. Ze spreken onder andere met Sabine Wendel, een van de eerste Nederlandse realitysterren. Ze was „25 jaar geleden een redelijk naïef meisje uit Brabant, dat het grote avontuur wilde gaan.” Ze deed namelijk mee aan de eerste editie van Big Brother.

Toen ze het huis in ging, had ze geen idee wat er daarna zou gebeuren. „Het ligt natuurlijk op de loer dat je een karikatuur wordt. Je kunt gewoon niet overzien wat er wordt uitgezonden over jou. Je hebt het totaal niet in de hand.” Dat bleek wel toen ze een relatie kreeg met een andere deelnemer. De beelden van de twee in de slaapkamer worden tot op de dag van vandaag uitgezonden en gedeeld.

Ze kijkt niet erg positief terug op de periode na de tv-show. „Ik ben best wel een soort gepest meisje geweest in die tijd. Ik liep over straat en mensen wezen me na. Dat was geen leuke tijd.”

Je doet mee aan reality-tv, ‘maar kan eigenlijk niks’

Debbie de Jong deed vorig jaar mee aan B&B Vol Liefde. Toen de show op televisie was, werd ze herkend op straat en in het vliegtuig. „Het is goed voor je ego. Maar ik was ook wel alert. Want het is op niks gebaseerd.” Realitysterren zijn namelijk geen voetballers, muzikanten of acteurs, die beroemd zijn omdat ze iets heel goed kunnen.

Dat beaamt Paul Römer, de producent van Big Brother. „Ze waren niet bekend omdat ze iets konden, maar omdat ze waren wie ze waren. En dat stopt op een gegeven moment. En dan krijg je gegarandeerd dat zwarte gat. Dan is de aandacht weg en dat is moeilijk.”

Römer vindt het vervelend dat niet iedereen een goed gevoel heeft overgehouden aan Big Brother. „Dat is natuurlijk nooit de bedoeling geweest. Maar ik denk dat het onvermijdelijk is, als je kijkt naar hoe nieuw het allemaal was.” Maar hij is en blijft trots op ‘zijn’ show. „Het was voor het eerst dat dit genre in een dagelijks soap-achtig format zo groot en succesvol werd. Het slaagde overal ter wereld en kreeg navolging. Dus ik denk dat het doorbraak is geweest van reality televisie.”

Big Brother is nog steeds een begrip op de Nederlandse tv. Begin dit jaar werd weer een nieuw seizoen uitgezonden.

‘Reality-tv is een snelkookpan’

Geert Nagel Joseph is reality-tv-psycholoog. Hij begeleidt deelnemers van diverse programma’s. „Iedereen onderschat de impact van reality-tv. Het is voor menselijk gedrag een snelkookpan.” In veel programma’s kun je weggestuurd of weggestemd worden. „Dat raakt onze grootste angst, er niet meer bij mogen horen.”

En er wordt natuurlijk geknipt in deze tv-programma’s. Logisch, anders zouden de afleveringen wel erg lang duren. Het zorgt wel voor een vertekend beeld, meent de psycholoog. „Wat je online of op tv ziet is maar een kleine weergave van de werkelijkheid.”

Waarom we het zo graag kijken

Waarom kijken we toch zo graag naar ‘echte’ mensen op televisie? „Ik denk dat je echt een band opbouwt met de mensen die je volgt. Je wil weten hoe het afloopt. Het is heerlijk napraten met collega’s en vrienden. Het is een vorm van roddelen, maar ook heerlijk ‘gluren bij de buren’”, legt mediajournalist Daphne van Rossum uit. „Het is niet altijd het perfecte leven. En dat maakt het leuk. Je kunt er wel iets van herkenning vinden daarin. Ik denk dat dat taboes eraf heeft gehaald.”

Je kunt Nieuwsuur terugkijken via NPO Start.

