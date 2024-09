Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Harris weet Trump op de kast te jagen tijdens debat, maar je leert haar nog niet echt kennen

Het zeer waarschijnlijk enige tv-debat tussen Kamala Harris en Donald Trump, de Amerikaanse presidentskandidaten, vond vannacht plaats. Amerikakenner Raimond Kranenburg zag in Harris „een presidentskandidaat die er klaar voor is.”

„Het was niet ‘good looking’ voor Trump”, vertelt Kranenburg aan Metro. Hij woont in Californië en praat Nederlanders op diverse radiozenders bij over het reilen en zeilen in zijn land. Wereldwijd waren alle ogen dit keer gericht op het National Constitution Center in Philadelphia, waar het debat plaatsvond.

Er werden handen geschud voor de start van het debat

De nieuwskanalen in Amerika hebben het al lang over het debat van vannacht. En zoals het Amerika betaamt, staat er altijd een vraag centraal. „Dit keer wilde iedereen weten of ze handen zouden gaan schudden. Dat is door Trump uit de mode geraakt, het lijkt alsof hij zich daar te goed voor voelt.”

Toch gaf Harris hem een hand en stelde ze zichzelf voor. Daarmee had ze direct al een voorsprong op haar voorganger Joe Biden. „Trump schrok daar zichtbaar van. Ze liet zien een sterk persoon te zijn. En dat wist ze het hele debat vast te houden.”

Joe Biden was eerst de democratische presidentskandidaat, maar hij stapte uit de race. Metro legde eerder uit waarom.

Beide kandidaten vielen elkaar aan, zowel op het beleid als op de persoon. Harris verweet Trump leugens te verspreiden, begon over de strafzaken tegen de oud-president, zei dat dictators hopen dat hij de verkiezingen wint en claimde dat toeschouwers op zijn campagnebijeenkomsten verveeld weglopen.

Bizarre claim over migranten die huisdieren eten

Trump wilde het uiteraard over migratie hebben. Dat deed hij op een nogal opvallende manier. Hij beweerde dat migranten in Ohio huisdieren van buren hebben ontvoerd en opgegeten. Feiten daarvoor zijn er niet, maar volgens Trump is het waar omdat hij het op televisie heeft gezien.

Dit debat is een belangrijke, omdat het tot nu toe een nek-aan-nekrace is. Harris moest zich vooral bewijzen, omdat de burger haar nog niet zo goed kent. „Ze wil een president van hoop en verbetering zijn. Een leider voor iedereen. Ze laat zien klaar te zijn met oude witte mannen”, legt Kranenburg uit.

Maar heeft de kiezer haar ook echt leren kennen? „Dat nog niet. Mensen willen veel meer van haar plannen weten. Wat gaat haar beleid worden? Daarmee bleef ze op de vlakte. Haar doel was vooral om Trump de hele tijd op de kast te jagen en dat lukte.”

Taylor Swift spreekt steun voor Harris uit

Popster Taylor Swift zat ook voor de televisie en trok daar haar conclusie uit. Ze gaat op Kamala Harris stemmen op 5 november. Op Instagram deelde ze dat met haar ruim 283 miljoen volgers. „Vecht voor rechten en doelen die een vechter nodig hebben om te overleven. Ik denk dat zij een stabiele, getalenteerde leider is en ik denk dat we zoveel meer met dit land kunnen bereiken als we door kalmte en niet door chaos worden geleid.”

Volgens Raimond Kranenburg is dit een goede promotie voor Harris. „Ze zegt niet dat haar volgers ook op Kamala moeten stemmen. Ze laat weten haar onderzoek gedaan te hebben en hoopt dat haar fans dat ook gaan doen.” Maar wat vooral belangrijk is: „Veel jongeren weten niet dat ze zich moeten registreren om te stemmen. Dat heeft Taylor nu uitgelegd, wat er voor zorgt dat meer jongeren gaan stemmen.”

De Amerikaanse verkiezingen van november hebben nu al een prominente plek in de geschiedenisboeken, doordat Joe Biden uit de race stapte, maar ook zeker door de aanslag die Donald Trump overleefde. Iets waar hij liever niet meer over praat, meldde Metro eerder.

Wil je het volledige debat terugkijken? Dat kan hier via ABC News.

Reacties