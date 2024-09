Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jort Kelder sneert in nieuwe talkshow van Eva Jinek: ‘Je weet het beter, prima’

Eva Jinek had gisteravond Jort Kelder in studio, om mee te praten over het Amerikaanse verkiezingsdebat. Maar Kelder kon het niet laten om hier en daar een sneer uit te delen en voor wat ongemakkelijke momenten te zorgen.

Jort Kelder zat aan de avocado-tafel van Jinek om mee te praten over het Amerikaanse debat tussen Donald Trump en Kamala Harris. Hij schoof aan om dat hij liefhebber is van het politieke debat en bevriend is met een van de best debaters van het land, a.k.a Mark Rutte.

Jort Kelder sneert naar Amerikaverslaggever

Aan tafel zitten ook Amerikaverslaggevers Tom van ‘t Einde en Laila Frank. Kelder denkt dat Trump in het debat een betere kans maakt, omdat Harris geen goede debater zou zijn. „Men weet niet wat ze vindt en ze vindt dingen van de economie waarvan de middenklasse denkt, hmmm.”

Maar dan corrigeren de Amerikaverslaggevers hem. Tom van ‘t Einde neemt het voor Harris op. Omdat zij volgens hem juist wel heel goed kan debatteren. „Wat jou betreft is het appeltje eitje, maar ik las in de New York Times en andere bronnen daar dat ze haar niet de betere debater vinden. Maar goed, weet het beter, prima”, sneert Kelder terug naar Van ‘t Einde.

‘Rijken moeten in gesprek’

Later schuift Rutger Bregman aan om te vertellen over zijn missie om mensen uit ‘bullshitbanen’ te krijgen. En dat werk niet alleen maar over geld verdienen zou moeten gaan. Bregman en Kelder kennen elkaar ook. Kelder noemt hem een ‘afschuwelijke linkse dominee’, die in veel opzichten wel gelijk heeft. „Hij is misschien wel de meest invloedrijke journalist sinds eeuwen. Ik heb geprobeerd dat ook miljardairs met hem kunnen praten om met die miljarden iets goeds te doen. Maar ze zijn doodsbang van hem.”

Volgens Kelder moet de ‘rijken’ in gesprek. „Het alternatief is revolutie en dan gaan ze de guillotine op.” Volgens Kelder is het in Nederland taboe om over geld te praten. „Het is natuurlijk ook niet allemaal leuk verdiend, sommigen ook wel.”

Ongemakkelijke Eva Jinek over salaris

Jinek vraagt Kelder hoe het met zijn morele ambitie is. „Nou, wij zijn de enige twee miljardairs, eh miljonair-presentatoren in Nederland”, wijst Kelder naar Jinek. „Ik ben terug naar de NPO voor mijn morele ambitie”, reageert Jinek snel. „Ja schat, ja schat. Oké ze draait meteen weg”, lacht Kelder terwijl Jinek haar talkshowstoel omdraait.

Je kijkt Eva terug via NPO Start.

