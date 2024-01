Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Boerin Annemiek al zes maanden zwanger: ‘De baby groeit goed’

Boerin Annemiek Koekoek (30) is inmiddels al bijna zes maanden zwanger. Koekoek deed in 2019 mee aan het populaire datingprogramma Boer Zoekt Vrouw, maar had weinig succes. Na het programma vond de 30-jarige tóch haar liefde en nu ook vader van haar toekomstige kindje.

Maar wie haar partner precies is, houdt ze geheim.

Annemiek deelt baby-update

Met Koekoek en de kleine spruit gaat het goed. Op Instagram deelt ze dat de baby goed groeit en veel beweegt. „De eerste maanden geen klachten gehad, nu wel was sneller moe. Besteed daarom het ochtend melken uit, ‘s middags melk ik wel zelf.”

De boerin heeft pas ook haar dertigste verjaardag gevierd. Een rustige aangelegenheid, zo deelt ze met haar volgers. „Met vegetarische sushi en een alcoholvrije borrel.”

Onder de Instagram-foto, waarin Koekoek stralend zwanger in de camera kijkt, komen vele lieve berichten. Waaronder van Boer zoekt Vrouw-presentatrice Yvon Jaspers. „Super! Ukkie mag ‘s ochtends uitslapen”, reageert Jaspers.

Geen succes tijdens Boer Zoekt Vrouw

Koekoek maakte twee maanden geleden bekend in verwachting te zijn van een kleine spruit. De 30-jarige deed vijf jaar geleden mee aan Boer Zoekt Vrouw. Naarmate het seizoen vorderde, begon Koekoek steeds meer te twijfelen. Wilde ze wel een man in haar leven? Was de destijds mid-twintiger er wel al klaar voor?

Uiteindelijk ontwikkelde ze in Boer Zoekt Vrouw gevoelens voor Erik, maar omdat de angst het overwon van de liefde, besloot ze het toch af te pakken. Vlak na haar avontuur in het datingprogramma vond ze wél liefde. Deze romance klapte echter na twee maanden al. „Vanuit liefde en wederzijds respect is de conclusie dat we te verschillend zijn om een relatie te laten slagen”, communiceerde ze destijds met haar volgers.

Inmiddels is ze al ruim een jaar gelukkig samen met haar huidige partner, maar die houdt ze bewust uit de spotlights.

Vorige Volgende

Reacties