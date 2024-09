Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vakantiebaan? Proppers op Mallorca: ‘Je moet presteren, anders heb je geen loon en boterham’

Vakken vullen, lastige vragen stellen bij een callcenter, drankjes rondbrengen op een stadsterras: keuze genoeg vaak als het om het vinden van een vakantiebaan gaat. Maar je kunt over de grens turen om bijvoorbeeld als propper aan de slag te gaan. Videoland volgt vanaf vandaag zeven jonge Nederlanders in Proppers op Mallorca. Ze werken hard (en feesten nog harder).

Het lijkt een beetje mosterd na de maaltijd in september. Aan de andere kant: Proppers op Mallorca gaat over de afgelopen zomervakantie, wat het uitzenden ook weer logisch maakt. Metro wilde ‘die gasten’ op het Spaanse eiland in de Middellandse Zee voor tv-rubriek Blik op de Buis wel aan de gang zien. Hoe is dat nou, zo’n vakantiebaan waar iedereen misschien weleens stiekem over heeft gefantaseerd maar nooit uitgevoerd?

Metro zette de vorige maand nog de eisen van vakantiewerkers en verdiensten met een vakantiebaan op een rij. Maar nu vertrekken we dus naar Spanje.

Vakantiebaan met een grote glimlach

Wekelijks kwamen de afgelopen zomer tweeduizend Nederlands naar Mallorca, een eiland om te bakken en te feesten. Dat liep eerder een keer dramatisch uit de hand, maar dat is een heel ander verhaal. Al die mensen moeten worden vermaakt en aan proppers ‘de eer’ om toeristen met een grote glimlach je club of tent in te lokken. De zeven door Videoland gevolgde landgenoten proppen, ‘sellen’ tickets of werken achter een bar.

De ietwat over-enthousiaste voice-over van Proppers op Mallorca vraagt zich af: „Wie houdt dit vol?” In een persbericht van de streamingdienst stond al: ‘Eén ding is zeker, deze zomer wordt heter dan heet. Kunnen ze de druk aan? Of gaat de druk en de hitte hen te veel worden?’ Die vragen klinken wat negatief, maar de antwoorden kunnen natuurlijk ook positief uitpakken als wie hier met top-proppers te maken hebben.

👇 Wie is wie? Videoland volgt deze zeven proppers tijdens hun vakantiebaan: Ivar (20) uit Purmerend; Claire (22) uit Weert; Dinant (23) uit Leeuwarden; Kim ‘acht weken lang elke dag een andere outfit’ (21) uit Heemstede, Latifa (20) uit Limburg; Lucas (21) uit Rotterdam en Denise (24) uit Papendrecht.

Vakantiebaan, maar wel presteren

Zo’n vakantiebaan in Proppers op Mallorca is in ieder geval niet alleen maar lang leve de lol. Als snel zegt één van de jongens: „Je moet wel presteren, anders heb je geen loon en boterham op tafel.” Bier of cocktails na afloop zal hij ook wel bedoelen, maar goed. Prestatieloon is het dus wat op Mallorca de klok slaat en niet maar een beetje sloffen over het strand in de hoop dat iemand jouw ticket afneemt.

In de eerste aflevering worden vooral Latifa en Claire gevolgd, die net aankomen. Lucas en Ivar zijn er al maandenlang en krijgen nu nieuwe medebewoners. Latifa lijkt een gevalletje ‘lastig’ te worden. Tegenover de camera geeft ze meteen toe als kat uit de boom-kijkster zich misschien wel snel van de groep af te zonderen. En de kat uit de boom koekeloeren hoort al helemaal niet bij een vakantiebaan als propper natuurlijk. Oh ja, Latifa geeft ook toe klunzig te zijn, stapelbedden te haten en een vorm van smetvrees te hebben…

Gesprekken van hoog niveau op Mallorca

Nee, dan Claire. De studente journalistiek vindt meteen alles leuk (tot nu toe dan). Lucas en Ivar sjouwen de koffers van de dames. „Ze hebben hun hele inboedel mee, niet normaal. Aan één koffer heb je wel genoeg, toch?” Latifa voelt zich Klein Duimpje bij de lange mannen. Tja, overpeinst Lucas: „Dan moet je maar niet zo klein zijn.”

Je leest het goed: we horen hoogdravende gesprekken in Proppers op Mallorca. Als de meiden zijn ‘ingecheckt’ hebben hun ervaren huisgenoten een goed idee: „Laten we maar gaan zuipen.” Claire: „Ik voel me helemaal thuis.” Ivar voegt nog wat hoog niveau toe: „En vanavond? Jullie gaan er meteen hélemaal af?” Claire wil wel. Latifa niet. Zij poetst, gaapt en wil naar bed.

Geslaagde vakantie of vliegtuigje terug

Wat we in Proppers op Mallorca ook zien naast de zeven: managers en teamleiders, ook twintigers trouwens. Twee van hen bespreken wat bij een vakantiebaan als deze echt niet kan. Te laat komen is daarbij erger dan lam zijn. Het duo bepaalt voor deze zomer: drie waarschuwingen moet nog net kunnen. De vierde keer betekent – wijzend met een vingertje omhoog – „vliegtuigje terug naar huis”.

Bespreken doen Ivar en Lucas ook, nabespreken in dit geval. Op een terras gaat het over de eerste indrukken van de nieuwe dames. „Ik vind ze niet heel knap ofzo”, is het oordeel van een van hen. Het echte proppen bij deze vakantiebaan moet dan nog beginnen. Op naar aflevering 2. Ondanks dat deze reality-serie niet zo veel om het lijf heeft, zijn we toch (vooral) benieuwd naar het avontuur van Latifa. En dat is dan weer nette taal voor ‘Metro vreest het ergste’.

Aantal blikken uit 5: 2,5

Noot: aflevering 1 is een beetje een voorstelrondje, kan best 3 blikken worden.

De eerste twee afleveringen van Proppers op Mallorca kun je vanaf vandaag (vrijdag 13 september) streamen via Videoland.

