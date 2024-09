Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze psycholoog legt uit welk type nachtmerries veel voorkomen en wat ze betekenen

Nachtmerries zijn helemaal niet leuk. Soms kunnen ze zo intens zijn dat je woelend en zwetend wakker schrikt. Psycholoog Mark Travers kaart aan dat twee typen nachtmerries heel vaak voorkomen en en vertelt wat deze dromen betekenen.

Dromen zijn nogal een bijzondere gewaarwording. Zeker als het over een vrijpartij met een persoon gaat waarmee je zoiets eigenlijk nooit zou doen. Maar nachtmerries kunnen ook nogal heftig zijn en indruk maken.

Psycholoog vertelt over betekenis van dromen

Dromen kunnen soms bedoeld zijn om de gebeurtenissen van de dag te verwerken. Maar nachtmerries gaan vaak over uitdagingen en emotionele conflicten in het leven. Psycholoog Travers legt aan Psychology Today uit welke twee nachtmerries veel bij de mens voorkomen.

Nachtmerries die veel mensen hebben

1. Achtervolgd worden

In zo’n droom ren je weg voor een onbekend figuur, een monster, wezen, dier of ander ongrijpbare kracht. Hoe hard je ook rent, de achtervolger lijkt steeds dichterbij te komen.

Uit recent onderzoek, dat in Frontiers in Psychology verscheen, blijkt dat dat soort dromen vaak te maken hebben met ervaringen met negatieve relaties, sociale of emotionele uitdagingen.

Volgens onderzoekers hebben dromen een evolutionaire functie om bedreigende gebeurtenissen te simuleren. De zogenoemde ‘dreigingssimulatietheorie’ stelt dat we in onze dromen leren om bedreigingen waar te nemen en te vermijden. Dit helpt individuen bij het oefenen van reacties op potentiële gevaren.

Conflicten of ontevredenheid in relaties in het echte leven, kunnen ervoor zorgen dat je voorbereid moet worden op confrontatie of je moet voorbereiden op nog meer emotionele chaos. Stel je ervaart in het echte leven spanning of onenigheid, dan kan het zo zijn dat jouw geest scenario’s simuleert met achtervolging. Dat is een manier om emotionele dreiging te verwerken. Zo oefent men in een nachtmerrie reacties op potentiële conflicten, maar het helpt ook om angst en stress wat betreft relaties te beheersen.

2. Stikken

Dromen over verstikking zijn vaak intens. Je ervaart dat je steeds moeilijker kunt ademen of vastzit in een kleine of afgesloten ruimte, waar bijvoorbeeld minder zuurstof is. Of je wordt onder water geduwd en bent niet in staat om naar boven te komen.

Weer een ander Israelisch onderzoek, dat ook in Frontiers in Psychology verscheen, toont aan dat dit soort dromen in verband worden gebracht met psychologische problemen, zoals angst of stress of fysieke aandoeningen die de slaap verstoren.

Mensen die in hun leven last hebben van ademhalingsproblemen of slaapapneu droomden ook vaker over stikken. Een lichaam dat moeite heeft met ademen, kan dus resulteren in dromen waarin je stikt.

Onopgeloste conflicten of stressfactoren

Travers concludeert: „Het begrijpen van de diepere betekenis achter onze nachtmerries kan waardevolle inzichten bieden in ons emotionele, fysieke en psychologische welzijn. Ze dienen als een belangrijke herinnering dat ons lichaam en onze geest nauw met elkaar verbonden zijn.”

„Als je merkt dat je vaak last hebt van dit soort nachtmerries, is het belangrijk om eventuele onopgeloste conflicten of stressfactoren in je wakkere leven te onderzoeken. Door naar deze signalen te luisteren en proactieve stappen te ondernemen om ze aan te pakken, kun je werken aan een rustgevendere slaap en een groter gevoel van innerlijke rust”, aldus de psycholoog.

Reacties