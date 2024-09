Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tranen na plottwist bij eilandraad Expeditie Robinson: ‘Het raakt me gewoon’

Het is weer smullen geblazen bij het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson. In de aflevering van gisteravond trekt Kamp Zuid aan het kortste eind bij de proef en dus wacht er een zenuwslopende eilandraad. Daar krijgt het programma een behoorlijk onverwachte wending. „Holy fuck.”

Eerder dit seizoen zagen kijkers dat het medisch team moest ingrijpen nadat acteur Sergio Hasselbaink naar adem hapte na een zwemtocht en dat Kamp Zuid keihard moest lachen om de ‘teambuilding’ van Kamp Noord.

Voorbereiding op eilandraad in Expeditie Robinson

De aanstaande eilandraad zorgt voor de nodige consternatie bij „kamp gezellig”. Voorafgaand bespreken kandidaten met elkaar wie de meest waarschijnlijke kandidaten zijn om te vertrekken.

De namen die het vaakst vallen zijn Farja Farvardin (ook wel bekend als Fawrynotsawry) en acteur Hamza Othman. Farja is volgens enkele teamgenoten niet de sterkste in de proeven en bovendien zou hij het zelf ook niet zo erg zou vinden om te gaan. Farja snapt dat helemaal. „Qua toegevoegde waarde is het nul bij mij. Ik heb gewoon geen zin om dingen te ondernemen. Maar ik breng wel de gezelligheid.”

Dat is iets waar het bij Hamza soms aan schort, volgens sommigen. Hij zou veel onrust creëren. En dat hij eerder de vuursteen is kwijtgeraakt, wordt hem ook niet in dank afgenomen. Wel vinden zijn kampgenoten dat Hamza bij proeven beter uit de verf komt.

‘Wat een plottwist’

Tussen Farja en Hamza gaat het tijdens de Eilandraad zoals verwacht gelijk op. Het staat voorafgaand aan het laatste papiertje drie stemmen voor Farja, drie stemmen voor Hamza. Maar de doorslaggevende stem zorgt ervoor dat de monden openvallen: die is voor zanger Billy Dans. „Holy fuck”, roept Farja vol verbazing uit. „Wat een plottwist.”

Het gelijkspel houdt in dat Farja en Hamza moeten duelleren. Zij krijgen ieder een zwaard waarop ze muntjes moeten stallen. Diegene die als eerste de muntjes laat vallen, moet het kamp verlaten. Na een spannend duel moet Hamza vertrekken.

Emotioneel afscheid van Hamza

„Je hebt gestreden, man. Bij elke proef stond je vooraan”, wil Billy Dans hem nog meegeven. „Ik ga je missen vriend.”

„Het zij zo” reageert Hamza nuchter. „Ik heb een hele leuke tijd gehad. Ik ben totaal niet van het natrappen. Ik vind het extreem kut, want ik vind het zo’n leuk spel en dan mag je niet meer meedoen. Maar het is helemaal cool. Ik heb genoten van het team en ik blijf chic. Dit zijn mensen die je niet gaat vergeten.”

Billy kan zijn tranen niet meer bedwingen. „Het raakt me gewoon.” Hamza geeft hem een knuffel. „Ik hou van je, gap”, reageert hij. „Ik wilde dit echt met jou doen.”

Nadat Hamza afscheid van de rest heeft genomen, vertellen de presentatoren hem dat hij nog niet naar huis hoeft. Hij mag naar het titaneneiland, wat vooralsnog sterk lijkt op het afvallerseiland, maar dan in een nieuw jasje. Hamza heeft dus nog kans om terug te keren naar de expeditie en springt een gat in de lucht bij het horen van dit nieuws. „Billy, I love you. Ik kom terug voor jou, broeder”, zegt hij in de camera.

Je kunt Expeditie Robinson terugkijken via Videoland.

Reacties