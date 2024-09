Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Plots twists bij Expeditie Robinson, wat is gebeurd met het afvallerseiland?

Dit seizoen van Expeditie Robinson wordt er een „vol onverwachte gebeurtenissen”, aldus Nicolette Kluijver en Art Rooijakkers. Waarvan akte. De tweede aflevering had een aantal plot twists in petto.

Het seizoen begon vorige week al met een heftige gebeurtenis. De strijd in het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson was nog maar een half uur bezig toen het medische team al moest uitrukken. Een zwemtocht hakte er zo erg in bij acteur Sergio Hasselbaink, dat hij na afloop naar adam hapte.

Tweede aflevering Expeditie Robinson

In het begin van de tweede aflevering komt Kluijver per boot aan bij Kamp Zuid. Dat levert meteen consternatie op. „Ze heeft een kist bij zich”, klinkt er vol opwinding. Bij Kamp Noord is het Rooijakkers die komt aanvaren, en ook daar zijn de kandidaten meteen alert. „O mijn god” en „het zal vast geen goed nieuws zijn”.

„We worden er bang van je als je zo kijkt”, zegt Farja Farvadin (oftewel: Fawry not Sawry) tegen Kluijver. „En terecht”, zet de presentatrice de toon. Zowel Rooijakkers als Kluijver legt uit dat er één expeditielid per team weg moet. In de kist zitten de portretten van de kandidaten. De expeditieleden schrikken, want zij vrezen dat die persoon linea recta naar huis mag.

Dan komt de eerste twist. De persoon die ze moeten wegsturen is geen teamgenoot, maar van het andere kamp. „Hem of haar kom je bij de eerste immuniteitsproeven niet meer tegen.”

Thomas van der Vlugt en Kiran Badloe worden uitgekozen

Uiteindelijk zijn het ‘bachelor’ Thomas van der Vlugt van kamp Noord en windsurfer Kiran Badloe van kamp Zuid die uitverkozen worden door het concurrerende kamp, tot groot verdriet van hun kampgenoten. Zij moeten op een boot stappen, waarvan de bestemming nog onbekend is. Moeten ze huis? Of naar het beroemde afvallerseiland?

Uiteindelijk komen ze aan op een nieuw eiland. „Dit is het titaneneiland. Jullie zijn de titanen”, zegt Kluijver. Ze geeft de mannen een brief, waaruit blijkt dat de twee nog wel even op het eiland blijven, terwijl ze zich voorbereiden op een ‘krachtige comeback’ op in de expeditie. De mannen hoeven dus niet naar huis.

Badloe: „Schijnbaar word ik gezien als een van de titanen. Dat is wel heel gaaf.” Van der Vlugt ziet het ook als een compliment. „Als ik thuiskom en zeg: ik zat als een van de eersten op titaneneiland, daar kan ik wel mee thuiskomen.”

‘Strijd der titanen barst los’

In het begin vinden ze het nog relaxed op het mysterieuze eiland, maar duurt niet lang. „De strijd der titanen barst hier los”, waarschuwt Rooijakkers. „Het broederschap wordt verbroken, want jullie staan zometeen lijnrecht tegenover elkaar.”

De heren moeten planken, en wie dit het langst volhoudt, wint. Het is Van der Vlugt die wint en hij verkiest een harpoen, waarmee hij makkelijker vis kan vangen, boven een vers gevangen vis voor op de barbecue.

Ondertussen is de eerste eilandraad bij Kamp Zuid. Real Housewife Kimmylien Nguyen komt uit de bus als de eerste afvaller van dit seizoen. Ook zij mag naar het titaneneiland. Is dit dan toch gewoon het afvallerseiland, maar dan in een nieuw jasje? Of komt het afvallerseiland ook nog terug? Wordt vervolgd.

Kijkers denken in ieder geval dat het ‘gewoon’ om het afvallerseiland gaat:



Dus titanen eiland is gewoon afvallers eiland🤔#expeditierobinson — Susan Marcus (@SusanMa30814227) September 8, 2024



Het was toch wel duidelijk dat afvallers eiland nu titanen eiland is toch?? #ExpeditieRobinson — Kees (@Keeszero) September 8, 2024



Je kan t noemen wat je wil, maar in principe blijf het gewoon een afvallerseiland #titaneneiland #expeditierobinson — Michael 🇳🇱🇺🇦🇪🇺 (@msnijboon) September 8, 2024

Je kunt Expeditie Robinson terugkijken via Videoland.

