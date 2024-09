Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veel hinder op het spoor door defecte bovenleiding Schiphol, ook nu die hersteld is

De bovenleiding bij Schiphol die dinsdagavond kapotging en sindsdien zorgt voor vertragingen en uitval van treinen, is hersteld. Dat laat een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail weten. Maar omdat er nog altijd een defecte trein op het spoor bij Schiphol staat, kan het treinverkeer nog niet volledig worden opgestart. De huidige prognose is dat dat nog tot ongeveer het middaguur duurt.

Dinsdagavond gingen de bovenleiding en een internationale trein van Eurostar bij Schiphol kapot. Die trein kan alleen door een andere Eurostar-trein worden weggesleept in verband met de software van die hogesnelheidslijn. Naar verwachting gebeurt dat in de loop van de ochtend.

„We hopen dat het treinverkeer dan iets voor het middaguur volledig kan worden opgestart, maar we raden echt aan om de reisplanner in de gaten te houden”, zegt de woordvoerder. „Want het moet wel meezitten en gaan zoals we het nu bedacht hebben.”

‘Beheersbaar’

Door de problemen bij Schiphol rijden woensdagochtend geen intercity’s tussen de luchthaven en Hilversum en Lelystad. Op andere trajecten rijden veel minder treinen, zoals tussen Leiden en Den Haag en tussen Den Haag en Dordrecht.

Een woordvoerder van de NS zegt de indruk te hebben dat de ochtendspits ondanks de hinder op het spoor „beheersbaar” was. Hoeveel reizigers last hebben gehad van de verstoring weet hij niet. Een deel van de reizigers zal in ieder geval later zijn aangekomen of moest omreizen, zegt hij. Maar verder hebben zich volgens de zegsman geen „noemenswaardige bijzonderheden” voorgedaan.

Stroomstoring

Ook op andere trajecten hebben treinreizigers woensdagochtend te maken met hinder. Zo rijden tussen Amersfoort en Zwolle geen treinen door een stroomstoring.

Tussen Dordrecht en Breda reden sinds maandag geen intercity’s door een seinstoring, maar rond 09.00 uur werd duidelijk dat het treinverkeer daar weer volledig wordt opgestart. Volgens de ProRail-woordvoerder is de oorzaak van de „ontzettend hardnekkige” storing nog niet duidelijk, maar is het spoor tussen Dordrecht en Breda met een soort noodoplossing toch volledig beschikbaar gemaakt.

ANP

Reacties