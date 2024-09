Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kritiek op Dick Schoof na ongemakkelijk mediaoptreden: ‘Hij is aan het stoethaspelen’

Na een nogal ongemakkelijk mediaoptreden voor de microfoon van RTL-verslaggever Jaïr Ferwerda zwelt de kritiek op minister-president Dick Schoof aan. De mannen van talkshow Vandaag Inside vinden dat hij zijn werk niet goed doet.

Schoof komt geregeld niet goed uit de verf wanneer hij voor de camera’s verschijnt. Zo ook toen RTL hem een paar vragen wilde stellen. Johan Derksen noemt hem „een integere man. Maar we moeten toegeven dat hij niet de personality heeft om deze functie te bekleden. Het is een twijfelaar, hij komt als jandoedel over. Er staat geen leider.” Valentijn Driessen noemt zijn mediaoptredens „stoethaspelen”.

Niet alleen op Schoof is kritiek, ook op de rest van zijn regering. Metro schreef eerder al dat de Nederlander hen een slecht rapportcijfer geeft.

Beveiliger trekt verslaggever weg

De reden dat Schoof ter sprake komt is zijn optreden bij RTL-verslaggever Jaïr Ferwerda. Die vroeg naar de HJ Schoof-lezing. Deze werd dit jaar door Pieter Omtzigt (de man van de emotionele uitbarstingen) gedaan, maar zou in eerste instantie door Schoof uitgesproken worden. Dit ging niet door omdat hij meermaals afgezegd zou hebben.

Toen Ferwerda daar kritische vragen over stelde, werd hij weggetrokken door een beveiliger van de minister-president (bekijk hier de beelden). „Dit is werkelijk waar hoe het werkt in Nederland. Je wordt door de beveiliging weggetrokken”, was zijn reactie daarop.

Schoof is ‘te slap’

Dat Schoof niet blij was met de vragen snappen ze aan de talkshowtafel wel. Ze vinden het vooral triest dat een beveiliger het gênante moment moest oplossen. „Hij moet toch zelf zeggen: ‘Jaïr nu is het afgelopen’. Hij heeft het drie keer gevraagd, drie keer antwoord gegeven. Nu is het klaar.” Ook volgens Derksen had hij de verslaggever zelf weg moeten sturen. „Maar daar is hij te slap voor.”

Pieter Cobelens, de oud-topman van de geheime dienst, heeft met Schoof samengewerkt dus kent hem goed. „Het is gewoon een vriendelijke man. Hij wil graag antwoord geven. Daar zou hij misschien nog in moeten oefenen. Dit is nu nog niet zijn ding.”

Geen soepele start

Een soepele start van zijn carrière heeft Schoof tot nu toe niet gekend. Hij kreeg de wind van voren tijdens zijn eerste belangrijke debat, aan het begin van de zomer. Toen zei Johan Derksen medelijden met hem te hebben omdat hij ook met pensioen had kunnen gaan, schreef Metro.

Vorige Volgende

Reacties