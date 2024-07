Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johan Derksen heeft ‘nu al medelijden met premier Dick Schoof’

Het twee dagen durende debat over de regeringsverklaring van kabinet Schoof wordt over het algemeen ‘een circus’ genoemd. En dat is niet positief bedoeld. Anders gezegd heeft kabinet Schoof, maar ook de oppositie in de Tweede Kamer, geen fijne start gemaakt. In talkshow Vandaag Inside Oranje, de enige die we deze zomer op nieuwsgebied hebben, vond men er – uiteraard – iets van.

Gisteravond moesten twee ministers (hier zie je alle nieuwe ministers op een rij) én het kabinet als geheel als slot van het debat nog moties van wantrouwen zien te ‘overleven’. De moties tegen de PVV-ministers Marjolein Faber (Asiel en Migratie) en Reinette Klever (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp) kregen geen meerderheid en werden dus verworpen. De linkse oppositiepartijen zegden het vertrouwen in Faber en Klever op omdat zij vinden dat de ministers niet duidelijk genoeg afstand hebben genomen van omstreden uitspraken in het verleden, zoals over omvolking.

DENK en PvdD dienden een motie van wantrouwen in tegen het hele kabinet, dat deze week werd beëdigd, maar die kreeg van geen enkele andere partij steun. Dick Schoof zal zich misschien wel een andere start van zijn kabinet hebben voorgesteld.

Vandaag Inside over Dick Schoof

Dat denkt gastheer Wilfred Genee van Vandaag Inside Oranje, waarin René van der Gijp weer terug was, ook: „Stel je voor, die Schoof krijgt opeens de vraag: zou jij minister-president willen worden? En die gaat met een paar naasten zitten, zo van: zal ik het doen of niet? Vinden jullie dat een goed idee?” Johan Derksen cynisch: „Het is wel eervol.” Genee: „Hoe moet die man zich voelen op dit moment?”

Johan Derksen voelt met hem mee: „Ik heb medelijden met hem. Die man heeft een goed pensioen, die kan genieten van z’n oude dag en heeft zich laten leiden door zijn ijdelheid. Met al z’n kwaliteiten denkt ie ‘ja, dat is toch wel eervol om er voor gevraagd te worden’. En die wordt daar door die querulanten van die kleine partijen in de eerste tien minuten al he-le-maal van de kaart geveegd.”

Genee: „Maar ook door de mensen die hem aangesteld hebben.” Johan Derksen weer: „Dat kwam later, maar dat vind ik al helemaal treurig.”

Net zo treurig was een Haagse deur die Dick Schoof gisteren, bij een praatje met de pers, in zijn rug kreeg.



Samenvatting van de dag: pic.twitter.com/j0pmHT52Ra — Maarten Hopman (@maartenhopman94) July 4, 2024

Omvolking en racisme

Derksen treurt verder om onze nieuwe premier Schoof: „Het zijn altijd ‘dezelfden’ van de kleine partijen, die maken dan gehakt van zo’n man. Meteen over gisteren, dat hij niet ingegrepen heeft. Ik denk: laat die man even acclimatiseren.” Gast van de dag Albert Verlinde: „Het gaat alleen maar over omvolking, ik had er eerder nog nooit over gehoord. Kom op…” René van der Gijp: „Hoe vaak is het woord racisme gevallen, veertienhonderd keer?” Verlinde: „Ik zat me te ergeren, geef die man een kans. Ik zag een stel hyena’s die op een botje af vlogen.”

Johan Derksen wil dat er gewoon geregeerd wordt. Of kan worden. „Laat die mensen eens beginnen. Ze (de oppositie, red.) maken het die mensen onmogelijk. Dit houdt die Schoof niet vol hè? Die heeft een vrouw thuis die tegen hem zegt: ben je nou helemaal besodemieterd. Je laat je niet als ‘Jan Lul’ gebruiken daar.” Verlinde: „Ja, dan komt Schoof thuis en dan vraagt z’n vrouw: hoe ging het vandaag, schat?”

