Wat maakt een kerstpakket speciaal en origineel?

Voor je het weet is het alweer bijna kerst en wil jij je team verrassen met iets bijzonders. Iedereen kent de standaard kerstpakketten wel, maar hoe zorg je ervoor dat jouw kerstpakket dit jaar echt opvalt? Hoe creëer je iets dat mensen zullen onthouden? Wat als je een pakket samenstelt dat niet alleen waardevol is, maar daarnaast ook perfect aansluit bij de interesses van je team?

Door creatief te denken en persoonlijke details toe te voegen, kun je een pakket maken dat nog lang besproken wordt. Het gaat namelijk om het verrassingseffect en de persoonlijke touch.

Stap 1: Begin met het kiezen van een thema voor je kerstpakket

De eerste stap in het samenstellen van unieke kerstpakketten is het kiezen van een thema. Een goed gekozen thema is eentje dat past bij jouw medewerkers. Dit maakt de pakketten meteen een stuk persoonlijker. Denk bijvoorbeeld aan een thema zoals ‘ontspanning thuis’, ‘culinaire verwennerij’ of ‘duurzaamheid’. Door het thema als uitgangspunt te nemen, kun je gerichter producten kiezen die goed bij elkaar passen. Dit zorgt ervoor dat het geheel er verzorgd uitziet en dat het pakket als een echte verrassing wordt ervaren.

Stap 2: Maak gebruik van persoonlijke elementen voor een uniek kerstpakket

Wat een kerstpakket echt speciaal maakt, zijn de persoonlijke details. Dit kan iets kleins zijn zoals een kaartje met een persoonlijke boodschap, maar ook grotere dingen zoals het toevoegen van een product dat je medewerkers echt waarderen. Ken je bijvoorbeeld iemand in het team die dol is op koken? Voeg dan een exclusief kookboek of bijzondere kruiden toe. Dit laat zien dat je aandacht hebt besteed aan het samenstellen van het pakket en dat je je teamleden goed kent.

Als je kiest voor maatwerk, kun je zelfs overwegen om bepaalde producten te personaliseren met het logo van je bedrijf. Denk aan mokken, notitieboekjes, of zelfs gepersonaliseerde verpakkingen van de producten in je pakket. Dit zorgt niet alleen voor een professioneel ogend pakket, maar het geeft de ontvangers ook iets tastbaars dat hen aan het bedrijf doet denken.

Stap 3: Zorg voor variatie en verrassingen in het kerstpakket

Om je kerstpakket echt onvergetelijk te maken, is het belangrijk om variatie aan te brengen. Combineer verschillende soorten producten zoals food en non-food, lokale delicatessen, en kleine gadgets. Denk aan een mix van lekkere snacks, een goede fles wijn, en bijvoorbeeld een luxe handzeep. Op die manier is er voor ieder wat wils en wordt het pakket met veel enthousiasme ontvangen.

Daarnaast is het leuk om een element van verrassing toe te voegen. Dit kan een onverwacht product zijn, waarmee je een lach op het gezicht tovert, of een voucher voor een lokale activiteit of een bezoek aan een vakantiepark. Hiermee beloon je je personeel ook met wat welverdiende rust. Zo’n verrassing zorgt voor extra enthousiasme bij het uitpakken.

Stap 4: Kies de juiste verpakking voor het kerstpakket

De presentatie van het kerstpakket is minstens net zo belangrijk als de inhoud. Een mooi ingepakt pakket maakt de ervaring compleet. Kies voor een verpakking die past bij het thema en er aantrekkelijk uitziet. Denk bijvoorbeeld aan een mooie doos met een lint eromheen, een mandje dat hergebruikt kan worden, of een duurzame verpakking zoals een katoenen tas.

Vul het pakket aan met een kerstwens voor degene die het pakket ontvangt. Voeg bijvoorbeeld een persoonlijke boodschap toe, in de vorm van een kaart die bovenop het pakket zit. Het zijn de kleine details die ervoor zorgen dat je kerstpakket écht indruk maakt.