Dit vinden kiezers van de emotionele uitbarstingen van Pieter Omtzigt

De onderlinge relaties binnen de regeringscoalitie zouden sinds de bewogen formatie nog altijd belabberd zijn. RTL vroeg kiezers wie daar volgens hen verantwoordelijk voor is. Is het Pieter Omtzigt, bij wie de emoties nogal hoog oplopen? Of Geert Wilders, die doet alsof hij premier is?

De Telegraaf schetste vorige week een ontluisterend beeld van de sfeer tussen de coalitiepartijen. NSC-leider Pieter Omtzigt zou de ene na de andere emotionele uitbarsting hebben en ‘huilend en schreeuwend’ het coalitieoverleg over de prinsjesdagbegroting hebben verlaten.

Ook over de andere leiders zijn er klachten, stelt het Algemeen Dagblad. BBB-leider Caroline van der Plas zou dingen niet begrijpen, VVD-leider Dilan Yesilgöz zou haar partij niet in de hand hebben en PVV-leider Geert Wilders zou zo achterdochtig zijn dat zijn bewindslieden nul vrijheid hebben.

Al het ‘gedoe’ lijkt impact te hebben op het vertrouwen van kiezers. Vorige week bleek dat kabinet-Schoof bij de gemiddelde Nederlander voorlopig nog weinig goed kan doen. Zo vinden ‘we’ met z’n allen nog altijd dat politici de problemen in Nederland niet oplossen. En ook dat de politiek te veel bezig is met het eigenbelang.

Kiezers: ‘Omtzigt en Wilders verantwoordelijk voor slechte verhoudingen’

Twee derde van de kiezers ziet dat het niet goed zit met de persoonlijke verhoudingen, blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel onder ruim 15.000 leden. Kiezers achten vooral Pieter Omtzigt en in minder mate Geert Wilders verantwoordelijk voor de slechte verhoudingen. De kritiek op Wilders is dat hij te veel zou doen alsof hij premier is, of alsof hij de macht heeft over premier Dick Schoof. Liever zou hij meer afstand nemen, vinden kiezers, en minder tweets posten die opschudding veroorzaken zou ook helpen.

Maar mensen klagen vooral steen en been over Omtzigt. Driekwart van de ondervraagden noemt hem als een belangrijke oorzaak voor de beroerde verhoudingen. Volgens RTL-opiniepeiler Gijs Rademaker waardeert men hem om zijn betrokkenheid, wat ook de reden is dat veel mensen op hem hebben gestemd.

„Maar er is nu tegelijk ook het gevoel dat Omtzigt de druk niet aankan en dat hij kabinet en coalitie ondermijnt.” Hij zou te wantrouwig zijn en zich te veel met het kabinetsbeleid bemoeien. Dat druist tegen de regels in van een extraparlementair kabinet (al waren er al wat twijfels of het kabinet daar überhaupt aan voldoet).

De grootste zorgen zijn de emotionele uitbarstingen van Omtzigt. Volgens Rademaker vinden veel kiezers het onprofessioneel en schadelijk voor de verhoudingen binnen de coalitie. Zelfs onder de eigen achterban vindt een groot deel (65 procent) hem medeverantwoordelijk voor de huidige sfeer.

