Nibud waarschuwt voor onverwachte financiële tegenvaller studenten

Ben je student en uitwonend? Dan is het oppassen geblazen: mogelijk krijg je eind deze maand een onverwachte financiële tegenvaller te verwerken, waarschuwt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

Uitwonende studenten ontvingen via een tijdelijke regeling 164,30 euro extra. Maar deze regeling, een zogenaamde koopkrachtmaatregel, is per 1 september afgelopen. Uit een onderzoek dat Nibud vandaag heeft gepubliceerd, blijkt dat lang niet alle studenten daarvan op de hoogte waren.

💶 Wat is de koopkrachtmaatregel? De koopkrachtmaatregel was bedoeld om de gestegen kosten voor boodschappen en energie te verzachten. Die kosten zijn sindsdien niet gedaald, maar een meerderheid van de Tweede Kamer zag verlenging toch niet zitten.

Onderzoek van Nibud

Het Nibud heeft voor het jaarlijkse onderzoek ruim 1600 hbo- en wo-studenten en ruim 1600 mbo’ers ondervraagd. Op het moment dat ze de vragenlijst invulden, in mei, was een op de drie studenten aan hbo’s en universiteiten zich er niet van bewust dat de aanvulling op de basisbeurs tijdelijk was.

Of daarin inmiddels verandering is gekomen, is lastig te zeggen. Het onderwerp is deze zomer in ieder geval niet prominent in het nieuws geweest.„Dit kan ervoor zorgen dat studenten voor wie dit geldt komend jaar voor vervelende verrassingen komen te staan”, schrijven de onderzoekers.

Bij mbo’ers was 63 procent niet op de hoogte van het einde van de extra studiefinanciering. Voor een groot deel van die groep is dat ook niet zo relevant, omdat veel van hen nog thuiswonen of onder de 18 jaar zijn en daarom niet in aanmerking kwamen voor het extra geld. Voor uitwonende mbo’ers eindigde de regeling al per 1 augustus.

Herinvoering van de basisbeurs heeft positief effect

In het rapport staat verder dat de herinvoering van de basisbeurs, die vorig jaar terugkeerde van weggeweest, een positief effect heeft op de financiële situatie van studenten. „Hun inkomen is gestegen en ze zijn minder vaak financieel afhankelijk van hun ouders.”

Ook werd er afgelopen studiejaar minder geleend dan in de jaren zonder basisbeurs. Ongeveer een op de vier hbo- en wo-studenten en 10 procent van de mbo-studenten hebben nu een studielening waarover rente moet worden betaald.

Hoewel studenten er gemiddeld op vooruit zijn gegaan, blijft hun financiële situatie volgens het Nibud vaak kwetsbaar. Een kwart van de mbo’ers die aan het onderzoek meededen, heeft zelfs te maken met schulden en betalingsachterstanden. Het gaat bijvoorbeeld om achterstanden op de zorgverzekering of online-aankopen.

Ook de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zei eerder dit jaar zich „ernstige zorgen” te maken over de toenemende schulden onder jongeren. Zij maken gretig gebruik van apps als Klarna en Riverty en omdat zij geen financiële buffer hebben, liggen extra kosten eerder op de loer.

Reacties