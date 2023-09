Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ophef om ouders met kinderen bij klimaatdemonstratie: ‘Melding bij Veilig Thuis, maar enige geweld is van de politie’

Iedereen heeft het recht te demonstreren, dat staat vast. Maar tegelijkertijd hebben ouders ook de plicht om de veiligheid van hun kind te waarborgen. Er is nu ophef ontstaan omdat sommige ouders hun (soms vrij jonge) kinderen meenamen naar de klimaatdemonstratie op de A12 afgelopen weekend. De politie maakte meldingen bij Veilig Thuis.

Rejo Zenger, die gisteravond aanschoof bij NPO Radio 1, is zo’n ouder die met zijn kind demonstreerde. Samen met zijn dochter stond hij op de A12. „Het gaat over ouders die hun kind meenamen, maar mijn dochter nam mij juist mee. Zij maakte zich hier druk over, en zag eens een item bij het Jeugdjournaal hierover. Ze zag daar een kind en zei ‘als je daar als kind ook naartoe kan, dan wil ik dat ook’.”

Melding bij Veilig Thuis vanwege kinderen op demonstratie A12

„Maar vind je dan niet dat je als ouder moet zeggen ‘ik ga met jou mee, maar dan gaan we naar de legale plek die daarvoor aangewezen is’?”, vraagt Wim Groeneweg, voorzitter van Politievakbond ACP, hem. Dat is volgens Zenger een mogelijkheid, maar hij denkt dat er ‘grotere stappen nodig zijn om hier aandacht voor te vragen’.

Bij de demonstratie op de A12 waren op zaterdag en zondag enkele kinderen aanwezig én aangehouden. Bij de meesten heeft de politie de aanhouding doorgegeven aan Veilig Thuis. Die organisatie houdt zich vooral bezig met huiselijk geweld en kindermishandeling.

Politiecommandant Martine Dijkstra verdedigt de meldingen bij Veilig Thuis: „Zij (de agenten die de meldingen maakten, red.) maakten zich oprecht zorgen over het feit dat mensen hun kinderen meenemen naar een illegale protestactie.” Extinction Rebellion verzet zich tegen het beeld dat ouders hun kinderen ‘meeslepen’: „Veel kinderen willen zelf.”

‘Alleen geweld vanuit politie zorgt voor een risico’

Volgens Zenger is het „ironisch” dat de politie een Veilig Thuis-melding doet, zegt hij bij NPO Radio 1. „Ik zou mijn kind in gevaar brengen.” Hij vertelt dat de situatie op de A12 zeker als een gevaarlijke situatie voelt, mede door de waterkanonnen van de politie. „Daar maakt ik ook een hele bewuste overweging in. Ik zoek uit wat de risico’s zijn, mijn dochter heeft een helm op omdat, en nu moet je opletten, er een risico is op geweld vanuit de politie. Dat is namelijk het enige geweld dat er op die demonstratie is.”

Hij noemt dat de demonstranten zelf per definitie geweldloos zijn en dat er bijvoorbeeld ook een orkest speelt. „Het enige geweld waar ik rekening mee moet houden, is het geweld van de politie.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

.@rejozenger demonstreerde samen met zijn dochter op de A12. 'Het ironische is dat de politie een Veilig Thuis melding doet omdat ik mijn kind in gevaar zou brengen', zegt hij bij @DIT_EO. 'Maar het enige geweld dat er is, is van de politie.'

🔗https://t.co/rO5v70uTYS pic.twitter.com/ljnC5J9QuY — NPO Radio 1 (@NPORadio1) September 12, 2023

Groeneweg vindt het ongelooflijk dat de politie wordt neergezet als een ‘tegenstander’. „Wat de politie juist graag wil, is dat we met elkaar een debat voeren over wat er allemaal belangrijk is. Klimaat, laat daar geen misverstand over bestaan, is ook voor de politie heel belangrijk.” Hij legt uit dat demonstranten soms wel tien keer zijn opgeroepen om weg te gaan, maar ze daar geen gehoor aan geven. „Dan moeten er geweldmiddelen worden ingezet. Ik vind het onbegrijpelijk dat je als ouder je kinderen in zo’n situatie brengt”, besluit hij.

Reacties